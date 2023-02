Videó arról, ahogy a száguldó biciklis a kukásautóban köt ki

Egy kukásautó fedélzeti kamerája vette fel, ahogy Cornwallban egy dombról lefelé száguldó kerékpáros a kukásautó rakterében köt ki. A felvétel aztán a Twitteren és a Cornwall Live-on kötött ki.

A baleset után a kerékpárosnak pár másodpercig csak a lábai látszódnak, meg az, ahogy több sofőr, akik látták az egészet, rohannak oda.

Newlyn has it all 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/gIChGLAKsL

— Darren 67 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 (@dpayne435) February 7, 2023