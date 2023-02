Vissza tudná hozni Harryt? – kérdezte egy brit férfi III. Károlytól, aki furcsán reagált erre

A Kelet-Londoni Egyetemen járt III. Károly király, az ott miatta összegyűlt tömeggel pedig kicsit el is időzött. A kézfogások, jókívánságok fogadása közepette egy férfi Harry herceg felől érdeklődött az uralkodónál – egészen pontosan arról, Károly vissza tudja-e valahogy hozni a királyi családba a jelenleg Amerikában élő herceget.

Utóbbi annyira meglepődött, hogy nem is értette, kiről kérdezgetik.

Károly király egyébként nevetve mondta ezt, majd továbbállt, hogy másokkal is kezet foghasson.

King Charles appears to forget who Harry is on London walkabout

P- Can you bring back Harry sir

KClll- Who? 😂

Thankyou @bettedavisthizz Xx https://t.co/lcadLXUVIq pic.twitter.com/WDXlJXCcZQ

