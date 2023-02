Miller Dávid: Azért, mert híresek a szüleim, sosem volt részem pozitív megkülönböztetésben

Miller Dávid a Refreshernek adott interjút, melyben többek között arról is mesélt, hogyan tudja négy különböző területen – műsorvezetés, szinkronizálás, színészet és zenélés – egyaránt megállni a helyét. Mint mondta, szerencsés helyzetben van, mert szereti azokat a dolgokat, amiket csinál. Mivel nem csak egy munkából kell megélnie, ezért mindig annyit tud vállalni, amennyit még élvez csinálni.

Úgy érzem, színészként még nem tudtam magamnak bizonyítani azt, amit én magamban érzek, ez még várat magára. A zene pedig számomra teljesen terápiás jelleggel bír, nem is tudnám a munkához sorolni. Ha abból majd egyszer meg tudnék élni, vagy egyáltalán pénzt tudnék belőle keresni, az maga lenne a mennyország, a non plus ultra