Rita Ora megerősítette, hogy titokban hozzáment Taika Waititihez

Azt még nem döntötte el, felveszi-e a férje vezetéknevét.

Még tavaly kelt szárnyra a pletyka, miszerint Rita Ora és Taika Waititi, a Thor-filmek rendezője összeházasodtak egy titkos ceremónián. Az énekesnő a minap a Heart Breakfast című műsorban erősítette meg, hogy valóban férjhez ment.

Hivatalosan is lekerültem a piacról, emberek. Úgy döntöttem, hogy inkább nem verem nagydobra és megtartom magamnak, de az új videóklipemmel eljátszom, mi történhetett volna

– reflektált a You Only Love Me című dalának tegnap megjelent klipjére, amiben menyasszonyt játszik.

Az énekesnő azt mondta, tökéletes volt kettejük nagy napja, azt viszont még nem döntötte el, felveszi-e a Waititi vezetéknevet.

Elgondolkodtam azon, hogy felvegyem a vezetéknevét, de nagyon keményen megdolgoztam ezért az Ora névért. Nem tudom… még nem igazán döntöttem el

– tette hozzá.