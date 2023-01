100 fontos bírságot kapott egy brit férfi, mert túl sokáig ült a McDonald’s-ban

A valahavolt talán legdrágább mekis vacsoráját fogyasztotta el egy cambridge-i McDonald’s-ban az a brit férfi, akit testvérével együtt 100 fontra (45 ezer forint) bírságoltak, mert túl lassan ettek, túl sokáig voltak az étteremben, számolt be róla többek mellett a Mirror.

Shapour Meftah még január elején tért be két egymást követő alkalommal a Newmarket Road-i étterembe a fivérével. Mindkét alkalommal gyanútlanul elfogyasztották a rendelésüket, aztán hazamentek, nem gondolva, hogy bármilyen szabályt is megszegtek volna. Aztán néhány nappal később a férfi postaládájában landolt két büntetőcédula, összesen 100 font büntetésről Meftah számára. A feladó egy privát parkolócég volt, tőlük tudta meg a férfi, hogy a McDonald’s parkolójában maximum másfél órán át lehet parkolni, aki ezt túllépi, retorzióra számíthat. Ha a férfi nem fizet egy héten belül, a büntetés duplázódik, azaz cédulánként kell majd 100 fontot fizetnie.

A férfit érthető módon felháborították a történtek, már csak azért is, mert a parkolóban sehol nem volt kiírva, hogy 90 percnél tovább nem lehet ott tartózkodni. A férfi be is ment az étterembe reklamálni, ott viszont nem tudtak neki segíteni, közölték, hogy nekik semmi közük a büntetés kiszabásához. Azt viszont megtudta, hogy valóban van szabály arra, meddig lehet az étteremnél parkolni, más kérdés, hogy ezzel sokan nincsenek tisztában.

Meftah közben azt az információt kapta, hogy a magán parkolócégeknek nincs jogosultságuk arra, hogy bárkire is büntetést szabjanak ki, így a férfi az Egyesült Királyság parkolófelügyeletéhez fordult, hogy foglalkozzanak az ügyével, és nyilvánítsák semmissé a bírságot.