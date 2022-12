Huawei Mate 50 Pro: remek telefon fotózásra

Már Magyarországon is kapható a Huawei legújabb okostelefonja, a Mate 50 Pro , ami nemcsak egy elegáns csúcskészülék, de egyike azon fotós mobiloknak, amivel csodálatos fényképek készíthetők bárhol és bármikor, legyen nappal vagy akár éjszaka.

A Huawei új készüléke a megtestesült elegancia: egy fekete és ezüst színben elérhető, kifinomult, de mégis visszafogott tervezésű okostelefon, amire a koronát az üveg hátlapon szimmetrikusan elhelyezett, Clous de Paris mintával ellátott kamerasziget teszi fel. A telefon ugyanakkor nemcsak szép, de IP68 szabvány szerinti védettséggel is rendelkezik, így akkor sem kell aggódnunk miatta, ha víz alá kerül, vagy túl sok por van a környezetünkben.

A kijelző 6,74 hüvelykes, OLED panellel, aminek a képfrissítése 120 Hz, emellett 300 Hz-es érintés-mintavételezési rátával rendelkezik, így az ujjlenyomat-olvasóval szinte azonnal megnyitható a lezárt képernyő. A True-Chroma kijelző felbontása 2616 x 1212 pixel és 1,07 milliárd szín megjelenítésére képes: kiváló képet biztosít, legyen szó alkalmazásokról, játékokról, fotókról vagy akár filmekről és sorozatokról.

Az esztétikus dizájn erős hardvert rejt, hiszen a burkolat alatt egy Snapdragon 8+ Gen 1 4G processzor dolgozik, 8 gigabájt memória és 256 gigabájt háttértár társaságában, amik igazi ultra teljesítményt nyújtanak minden felhasználási mód mellett. A nyers erő mellé ráadásul olyan szoftveres megoldások járnak, mint például a mobiljátékok esetén hasznos SuperHold memóriagyorsító technológia, ami szinte olyan fürgeséget és stabilitást nyújt, mintha 12 gigabájt RAM-ot rejtene a készülék. Szintén a kedvenc játékainknál jön jól a SuperRender, ami az erőforrásigényes programok használata közben biztosítja, hogy ne legyen túlzott felmelegedés vagy felesleges energiafogyasztás, miközben a mobiljátékok a lehető legmagasabb képfrissítéssel (FPS) futnak.

Az akkumulátor kapacitása 4700 mAh, ami vezetéken 66 wattal, míg vezeték nélkül 50 wattal tölthető, és a legújabb többcsatornás SuperCharge technológiának köszönhetően sem a hatékonyság, sem a hőmérséklet miatt nem kell aggódni. A Huawei Mate 50 Pro még akkor is biztonságosan tölthető, ha mínusz 20 fokra csökkenne a hőmérséklet. És ez még nem minden: a készülék innovatív Vészhelyzet Módot is kapott. Ennek lényege, hogy azonnal elindul a SuperEnergy Boosting, amikor az aksi töltöttsége 1 százalékra csökken, és ez még ennyi energia mellett is lehetővé tesz mintegy 15 perc telefonálást vagy 12 SMS elküldését, hogy semmiről nem maradjunk le, amíg töltő közelébe érünk.

Fotózásban kiváló

A Huawei Mate 50 Pro legnagyobb ütőkártyája persze az innovatív kamerarendszer, amelyet a független minőségértékelő tesztlabor, a DxOMark is jelenleg a legjobb mobilfotós megoldásként értékelt. A szervezet szakértői 149 ponttal jutalmazták a Mate 50 Pro kamerarendszerét. Mindez többek között a Huawei vadonatúj, 50 megapixeles Ultra Aperture XMAGE kamerájának köszönhető, ami a mobilpiacon egyedülálló módon f/1,4 és f/4 között képes változtatni a rekeszértéket.

Minél nagyobb a rekeszérték, annál nagyobb az érzékenység, több fény jut az érzékelőbe, így a fénykép is világosabb lesz. Az Ultra Aperture XMAGE kamera 24 százalékkal több fényt fogad be, mint a Mate 40 Pro, és az XD Fusion Pro képalkotó szoftvernek köszönhetően a fényerő és a kontrasztok érintetlenek maradnak, így gyenge fényviszonyok mellett és éjszaka is kiváló felvételeket készíthetünk.

A főkamera mellé jár még egy 13 megapixeles ultraszéles látószögű (f/2.2 rekeszértékkel) és egy 64 megapixeles telefotó (f/3.5 rekeszértékkel) egység is, amiknek hála elérhető a 2,5 centiméteres, elképesztő részletességet garantáló szupermakró (akár mozgóképként is), a 120 fokos látószög, a kétszázszoros nagyítás is, és a professzionális portré mód, amivel kiemelkedő fotók készíthetők. Az előlapon pedig egy 13 megapixeles szelfikamera gondoskodik arról, hogy minden körülmények között a szinte legjobb szelfiket készíthessük magunkról.

Minden, amire szükséged lehet

A telefon Android 12 alapú EMUI 13 kezelőfelülettel kerül forgalomba, amivel nemcsak könnyedén testre szabható a Mate 50 Pro, de számos olyan fejlesztéssel fel van ruházva, ami kényelmesebbé és biztonságosabbá teszi a használatot, ezzel együtt az életünket.

Az új rendszernek hála már nemcsak az ikonok, hanem a minialkalmazások is csoportosíthatók, adott továbbá a SuperHub, ami lényegében egy vágólap, amin egyszerre több tartalom (szöveg, kép, fájlok) is tárolható, majd bárhová – akár egy prezentációba is – beilleszthető. Nem elhanyagolható továbbá, hogy ez a mobil minden korábbinál könnyebben csatlakoztatható más Huawei márkájú eszközökhöz, így a SuperHub tartalmai akár egyetlen mozdulattal átküldhetők egy laptopra vagy táblagépre.

Az applikációk a világ harmadik legnagyobb alkalmazásáruházából, az AppGalleryből tölthetők le, amibe a Huawei már integrálta a Petal keresőt. Ennek köszönhetően külső forrásból olyan alkalmazások is azonnal elérhetők és telepíthetők, amik esetleg még nincsenek ott a gyártó saját fejlesztésű áruházában.