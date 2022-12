Így oldjuk a stresszt, hogy az ünnep tényleg ünnep legyen

Az év végi ünnepek sokak számára nem a megnyugvást jelentik, hanem éppen ellenkezőleg, komoly stresszel járnak. Jó, ha ismerünk néhány feszültségűző technikát, amely segít kikapcsolni az évnek ebben az időszakában is.

Az ünnepek stresszel járhatnak

A karácsony a szeretet és a béke ünnepe, a készülődés mégis sokak számára rengeteg stresszel jár, hiszen ilyenkor összejön az egész család, rég nem látott rokonokkal és barátokkal is találkozunk. Ajándékokat kell vásárolnunk, ínycsiklandó vacsorát főznünk és azt is össze kell egyeztetnünk, hogy mindenki ráérjen ugyanazon a napon.

Figyeljünk önmagunkra is

Ebben az időszakban az is fontos, hogy ne csak másokra, hanem önmagunkra is figyeljünk, hiszen senkinek sem jó, ha stresszesek vagyunk, ráadásul még meg is betegedhetünk. A stressz tünetei mindenkinél másképp jelentkezhetnek: türelmetlenné válhatunk, erősebben doboghat a szívünk, esetleg fájhat a gyomrunk. Hatalmukba keríthetnek rossz gondolatok, de levertség és kimerültség is úrrá lehet rajtunk. Az állandó feszültségtől pedig alvászavar is kialakulhat. Összegyűjtöttünk pár technikát, amelyek segítségével könnyebbé tehetjük az ünnepi készülődést.

Készítsünk tervet: Gondoljuk át, mik a feladataink, és ütemezzük be a teendőinket, így mindennel időben elkészülhetünk. Kérjünk segítséget: Ha van olyan teendő, amit túl soknak tartunk, és úgy látjuk, nem fog beleférni az időnkbe, kérjünk segítséget a családtagjainktól. Például ne ígérjük meg, hogy megsütjük az egész családnak a bejglit, ha a sütés számunkra stresszel jár. Biztosan van valaki más, aki szívesen megcsinálná helyettünk. Nem a tökéletes a legjobb: Tudatosítsuk magunkban, hogy a karácsony olyan családi összejövetel, ahol nem kell mindennek tökéletesen sikerülnie. Az együttlét a legfontosabb, ezért, ha a csomagolás nem a legszebb, vagy a vacsora nem életünk legjobb főztje, ne feszengjünk. Meditáljunk: A meditáció azért lehet hatalmas segítség, mert általa a megélt pillanatra figyelünk és addig sem a jövőn görcsölünk. Már az is nagyon sokat segíthet, ha csak annyit teszünk, hogy pár perc erejéig tudatosan figyelünk a légzésünkre, és próbáljuk azt szabályozni, mert akár ezáltal is jelentősen csökkenthetjük a stressz-szintünket. Sétáljunk: Egy kis mozgás is üdébbé, jobb kedvűvé tehet. Ajándékozzuk meg magunkat is: Derűsebbé tehetjük a napunkat, ha „előkarácsonyi” ajándékokkal lepjük meg magunkat. Az érintés boldogsághormonokat termel: Az érintés bizonyítottan oldja a stresszt, főleg akkor, ha azokkal kerülünk közvetlen kontaktusba, akiket szeretünk.

Segíthet ellazulni a Sedacur forte

Túl sok feszültség esetén segíthet ellazulni a 3 gyógynövény, a macskagyökér, a komló és a citromfű kivonatát tartalmazó Sedacur forte. Ez a növényi gyógyszer nappal nyugtat, oldja a feszültséget, éjszaka pedig segíti az el- és az átalvást, miközben a koncentrációt nem befolyásolja negatívan. Nem lehet hozzászokni és függőséget sem okoz, napközben is lehet alkalmazni. További előnye, hogy a vezetéshez szükséges készségeket sem befolyásolja hátrányosan. Nem kell orvossal felíratni, recept nélkül kapható a patikában.

Vény nélkül kapható gyógyszer