Horváth Gréta: Halloween és halottak napja is létezik, egyikről sem szabad megfeledkezni

Szerinte sokan összekeverik a két ünnepet, főleg az idősebbek.

Horváth Gréta a Blikknek beszélt arról, mit gondol a halloweenről és a halottak napjáról.

A halloweent vidám időszaknak fogom fel, az ősz ünnepeként tekintek rá. Mi itthon úgy tartjuk meg, hogy feldíszítjük a lakást, tököt faragunk, olyan ételeket készítek, amik jellemzőek ebben az időszakban, és otthon sokat nézünk a kisfiammal ilyen témájú családi filmeket. Nagyon szeretjük, mert ilyenkor lehet bolondozni

– fogalmazott.

Szerinte abszolút van létjogosultsága az amerikai gyökerű ünnepnek Magyarországon. Tapasztalatai szerint egyre többen ünneplik, sokan járnak buliba, varratnak ruhát, készítettnek sminket. Ezt jó dolognak tartja, mert legalább van az embereknek még egy okuk arra, hogy jól érezzék magukat, szórakozzanak, kiéljék a kreativitásukat.

Úgy gondolja, sokan összekeverik a halloweent a halottak napjával, főként az idősebb korosztály.

A fiatalok jobban élvezik a halloweent, és emiatt van, hogy megfeledkeznek a halottak napjáról. Szerintem tudatosítani kell, hogy halloween és a halottak napja is létezik, és egyikről sem szabad megfeledkezni.

Azt mondja, részben már most is szokás hazánkban a halloween, és egyre inkább elterjed majd, ahogy idősödik az a fiatal generáció, akik már most is megtartják.