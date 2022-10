15 év után először veszt fel állandó hamburgert az étlapjára a brit McDonald’s

Október 19-én történelmet ír a McDonald’s. 15 év után először vesznek fel állandó hamburgert az étlapjukra az Egyesült Királyságban – írta a LadBible.

A neve McCrispy, bizonyos trendeknek megfelelően nem marhából, hanem rántott csirkéből készül. Csirkemellfilé, amit fekete- és cayenne borssal pácolnak, rajta jégsaláta és egy őrölt fekete borsos-zamatos sült csirke ízesítésű majonéz. Mindez egy édeskés, pirított diós ízeket felmutató buciban.

The McCrispy burger is set to be the chain’s first permanent burger addition in fifteen years. pic.twitter.com/eighprk8Kd

— LADbible (@ladbible) October 12, 2022