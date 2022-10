VIONN okos vadriasztó: Elkerülhető lenne rengeteg hazai vadgázolás

Nem véletlenül tartanak a járművezetők attól a helyzettől, amikor egy erdei vad féktávolságon belül kiugrik az autójuk elé. Az ilyen balesetek olykor még emberéletet is követelnek, de a legkedvezőbb esetben is milliós kár keletkezik a gépjárműben. Ráadásul az esetek többségében a vadgázolás után nagyon nehéz hozzájutni a kártérítéshez. Az úttestre kiugró állatok ellen sokáig nem volt hatékony megoldás, azonban egy speciális technológiának köszönhetően már minden eddiginél nagyobb biztonságban tudhatják magukat az autósok.

Tapasztalatok szerint már egy kisebb vaddal való ütközés is sérülést okoz a gépjárművekben, ezek a károk, mint például egy kitört lámpabúra, egy horpadt lökhárító is súlyos anyagi terhet rónak az autó tulajdonosára. Amikor pedig egy több tízkilós állat, lakott területen kívül szabályosan 90 kilométeres sebességgel haladó autóval ütközik, még a legjobb esetben is több százezer forintos, esetenként és az autó típusától függően, több milliós sérüléseket okoz. A biztosítási szakemberek beszámolója szerint nem ritka a totálkár sem, ahogy egyre inkább fordulnak elő súlyos személyi sérülések, akár halálesetek is.

Mikor és kinek van felelőssége vadgázolás esetén?

A vadgázolás abban is eltér két autó összeütközésének esetétől, hogy a járművezető nem lehet biztos abban, hogy a kárát a biztosító valamilyen mértékben meg fogja téríteni, hiszen kötelező felelősségbiztosítás terhére csak olyan balesetek után fizet a biztosító, amit közúti forgalomban részt vevő, biztosítással rendelkező jármű okozott. A vaddal ütköző sofőr tehát legtöbb esetben csak magára számíthat, és ha el is ér némi kártérítést, az csak hosszas egyezkedés, de leginkább pereskedés útján lehetséges. Ugyanis alapesetben a baleset helyszínén illetékes vadásztársaságnak nem kötelező kifizetni az autóban keletkezett kárt. Sőt, amennyiben az állat elpusztult, még a vadászok kérhetik a vadkár megtérítését.

Ezen károk fedezésére igazából egyetlen biztosítás, a casco idevágó kiegészítése szolgál: az autóra kötött casco biztosítás vadgázolásra vonatkozó kiegészítésével akár pereskedés nélkül megtérülhet a keletkezett kár. De talán jobb, ha az autósok olyan megoldást választanak, amellyel nem csak a maguk, az autójuk, de a vadak biztonságát is biztos kézben tudhatják.

A VIONN GO minden körülmény között állja a sarat

A vadgázolás valós veszélyt jelent az magyar autópályákon és a kisebb utakon egyaránt, nemcsak tavasszal és nyáron, de ősszel és télen is, amikor a vadállatok élelemszerzési vagy szaporodási ösztönüktől vezérelve elhagyják a megszokott környezetüket. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár statisztikái szerint az őzek vannak a legnagyobb veszélynek kitéve, de sok mezei nyúl és fácán is áldozatául eshet az autósoknak. Noha kötelező lenne, a járművezetők nem minden vadgázolást jelentenek be a hatóságoknál, így az incidensek valós száma akár az évi 40 ezret is elérheti. Ezt a számot hivatott csökkenteni a VIONN GO, az első okos vadriasztó, ami a gépjármű alvázára rögzítve a beépített hangszórónak köszönhetően jelzi érkezésünket a vadvilágnak. A fejlesztők pedig olyannyira bíznak a megoldásukban, hogy egy esetlegesen bekövetkezett, vad által okozott baleset esetén a keletkezett kárt öt munkanapon belül megtérítik ügyfeleiknek egymillió forintig. (Az összeghatárt vadkárral kapcsolatos tanulmányok figyelembe vételével állapították meg.)

A termék belső energiaforrással működik, amire a gyártó két év garanciát vállal. Minden eszköz egyedi hologramos azonosítóval látnak el, amelyet vásárlás után szükséges regisztrálni. Továbbá a cég Magyarországon 0-24 órás ügyfélszolgálatot működtet, a felszerelés során pedig technikai tanácsadással állnak a vásárlóik rendelkezésére.

Így működik az első hazánkban is elérhető okos vadriasztó

Az úttestre kiugró állatok ellen sokáig nem volt valós megoldás, a digitális vadriasztó viszont a speciális technológiának köszönhetően helyezi minden eddiginél nagyobb biztonságba az autózókat.

A termékben a beépített mozgásérzékelő figyeli az autó mozgását és az eszköz induláskor automatikusan bekapcsolódik. A VIONN GO menet közben a szintén beépített hangszórónak köszönhetően jelzi érkezésünket az állatvilágnak. Az innováció lényege, hogy a szélenergiával működő termékekkel ellentétben alacsonyabb sebességen is bekapcsol.

A készülék a gyártó által kifejlesztett hangfrekvenciát bocsát ki, ami már az autó érkezése előtt zavaróan hat a vadakra, ezért távol maradnak a hang forrásától. A VIONN GO minden körülmény között állja a sarat: mivel évszakálló, az eszköz használatával biztonságban utazhatunk az év 365 napján. A megoldással mostantól mindenki úgy utazhat, hogy nem bízza a véletlenre saját és családja testi épségét.