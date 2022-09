Csak 2022: José Mourinho egy brit rapper videójában utasít csendre mindenkit

Maradjunk annyiban, hogy láttuk az év cameóját.

Sok év után új zenével jelentkezett Stormzy brit rapper. A több mint 10 perces, Mel Made Me Do It című klip ötödik perce körül felbukkan José Mourinho, az AS Roma jelenlegi vezetőedzője is.

Miközben a rapper arról énekel, „jobb, ha nem beszélek, akárcsak José”, feltűnik a színen maga az edző, aki szája elé tett mutató ujjával jelzi, tényleg jobb csendben maradni.

A cameo két szempontból érdekes: