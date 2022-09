Október 8-án indul a Dancing with the Stars új évada

Október 8-án indul a Dancing with the Stars új évada

Tíz celeb lép majd a parkettre táncpartnerével.

Augusztusban derült ki, hogy új évaddal folytatódik idén a Dancing with The Stars, többek mellett Zimány Linda és Rubint Réka is versenyezni fog.

A TV2 ma a műsor premierdátumát is kitűzte, a DWTS október 8-ától szombatonként lesz látható a csatornán az esti órákban. A bejelentéshez egy rövid promófilm is készült, melyben természetesen az idei évad szereplői tűnnek fel.

A új évad kezdete előtt egyébként több változás is történt a stábban: először Kulcsár Edina lépett vissza a versenytől a terhessége miatt, majd Papp Dorci kapott új táncpartnert Baranya Dávid személyében, miután Sebesi Hunor komolyan megsérült.