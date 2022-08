Kulcsár Edina babát vár G.w.M-től, Berki Mazsi veszi át helyét a Dancing with the Starsban

Szeptembertől indul a Dancing with the Stars új évada, melyben ismét magyar hírességek mozognak majd a táncparketten. Ugyan a táncpróbán Zimány Linda már összeszedett egy sérülést, ám mégsem miatt változik a mezőny összetétele.

Kedd délben a TV2 bejelentette: Kulcsár Edina helyét Berki Mazsi veszi át.

Az elmúlt időszakban nem tudtam sokat kommunikálni arról, hogyan tart a felkészülésem. Nem tudom tovább folytatni a Dancing with the Starst, hiszen kisbabát várok. Váratlanul ért engem is, nem számítottunk rá, de amennyire váratlan volt, annyira nagy a boldogságunk is.