Dancing with the Stars: Sebesi Hunor 11 métert zuhant a tetőről

Szerencséjére „csak“ a csuklója tört el, a felkészülést viszont már nem tudták folytatni Papp Dorcival.

Augusztus elején jelentették be a Dancing with the Stars idei évadának versenyzőit, azóta viszont több változás is történt a stábban. Először Kulcsár Edina lépett vissza a versenytől, miután kiderült, hogy babár vár G.w.M-től, a szépségkirálynő helyére Berki Mazsi ugrott be.

Később Papp Dorci táncpartnere, Sebesi Hunor sérült le, így az Exatlon versenyzője új párt kapott. Amint azonban kiderült, a párcsere nem zajlott annyira gyorsan, mint ahogyan a hírek kiderültek, így a sportoló kisebb hátrányba került, hiszen nem volt kivel gyakorolnia.

Papp Dorci és új versenytársa, Baranya Dávid ma a Mokkában meséltek arról, hogy egy hete próbálnak együtt, és úgy érzik, jól megy a közös munka, kezdenek összecsiszolódni. A sportoló viszont azt is elmesélte a műsorban, hogy egyenesen csodával ért fel, hogy Sebesi Hunor túlélte a balesetet, aminek következtében „csak“ a csuklója tört el.

Egy otthoni baleset során leesett a tetőről. (…) Kétszer kellett megműteni a csuklóját. Csoda, hogy ennyivel megúszta. 11 métert zuhant körülbelül

– mondta Papp Dorci, hozzátéve, Sebesi mostanra már sokkal jobban van.