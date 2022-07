Két pár is jacuzziban szexelt, amikor egy vendég lenézett a szálloda erkélyéről

Terjed egy bizarr videó a közösségi oldalakon: a felvétel egy hongkongi szállodában készült, és két szeretkező pár is látható rajta.

A szálloda egyik vendége július 1-jén, a saját erkélyéről filmezte a 18 pluszos jeleneteket. Az alatta levő szinten egy pár az erkélyükön található privát jacuzziban szexelt – az aktusban résztvevő nő egyébként közben a medence szélén ült és egy tésztás ételt fogyasztott.

A szomszédjukban, szintén az erkélyen levő bugyogós medencében egy másik pár foglalkozott hasonló tevékenységgel.

A két párt bárki láthatta, aki felettük lakott a hotelben. Alattuk néhány méterrel a szálloda nagy medencéjében eközben családok fürdőztek.

A Sun brit bulvárlap által idézett jogász szerint a két pár akár börtönbüntetésre is számíthat a nyilvános szex miatt; ugyanakkor megütheti a bokáját a videó készítője is, aki törvénybe ütköző cselekedete hajtott végre azzal, hogy mások privát tevékenységét rögzítette.

A férfi azt mondja, ő nem kívánt kémkedni a párok után, csak lenézett a saját erkélyéről, és így szembesült a furcsa látvánnyal. A videót pedig azért készítette, hogy eljuttassa a hatóságoknak.

Viral videos of couple having sex outside in private Hong Kong hotel jacuzzi sparks privacy concerns. https://t.co/83eo5h17jo

