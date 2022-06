Kucsera Gábor táborában pásztorkodni és tehenet fejni is megtanulnak a gyerekek

A világbajnok kajakozó eszközmentes gyerektábort vezet vidéken.

Elkezdődött Kucsera Gábor kütyü- és telefonmentes gyerektábora Nagyvázsonyban. A Mokka riportere lócsutakolás közben kezdte kérdezni a világbajnok kajakozót a kezdeményezésről. A tábor résztvevői vidéki környezetben ismerkedhetnek meg olyan tevékenységekkel, mint a sajtkészítés vagy a hagyományőrző pásztorkodás, de tehenet fejni is megtanulnak, a keddi program pedig szénabálapakolás lesz.

Próbáltam összerakni olyan feladatokat, amivel kicsit belelátnak a tanyasi világ rejtelmeibe. Betekintést kapnak abba, hogy régen milyen volt, miket kellett csinálni. És nem az van, hogy bemész a boltba, és leveszed a kenyeret és a tejet, hanem ezeket meg kellett munkálni

– mondta el Kucsera, aki saját legfontosabb feladatának a közösségépítést tekinti.

Mint mondta, a tábor benne is nosztalgikus érzéseket kelt, mivel gyermekkora legszebb éveit töltötte vidéken, és ezt szeretné visszaadni most a táborozóknak, illetve megmutatni nekik, hogy nemcsak az internet világában vannak lehetőségek, hanem a természetben is.