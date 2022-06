A Green Day énekese lemond amerikai állampolgárságáról

Pénteken az amerikai legfelső bíróság tagjai eltörölték az abortuszhoz való alkotmányos jogot. A döntést követően rengeteg híresség felszólalt az ügyben, többségük kétségbeejtőnek, rémisztőnek és életveszélyesnek tartja a helyzetet.

Billie Joe Armstrong, a Green Day punk rock együttes frontembere is kifejtette a véleményét a témát illetően. A zenekar péntek esti koncertjén Londonban bejelentette: lemond amerikai állampolgárságáról, és megfogadta, hogy az Egyesült Királyságba költözik.

– idézte az énekes színpadon elhangzó szavait a Deadline.

Armstrong, aki amúgy is gyakran szólal fel politikai témákban a fellépésein és interjúk során, azt mondta, nem viccel, és hogy „sokat fogják őt látni a jövőben”.

billie joe’s statement on roe vs wade at london hella mega tour last night pic.twitter.com/6cJx4oa6I1

— friendly neighborhood clikkie (@armstr0ngtyler) June 25, 2022