Mind együtt vagyunk ebben, a harc pedig csak most kezdődik – így reagáltak a hírességek az abortuszdöntésre

Az Egyesült Államokban pénteken eltörölték az abortuszhoz való alkotmányos jogot. Ez azt jelenti, hogy az USA-ban 50 államának nagyjából felében ezután illegális lehet a művi terhességmegszakítás, sőt, egy tucatnyi államban már most is van erre vonatkozó jogszabály, amely azonnal hatályba lép, ha a Roe vs. Wade-del kapcsolatos korábbi ítéletet eltörlik.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság (LB) döntésére folyamatosan érkeznek a reakciók. A republikánusok közül többen üdvözölték a határozatot.

Marjorie Dannenfelser, az abortuszellenes mozgalom vezetője úgy fogalmazott:

50 évnyi lobbizás és térden állva imádkozás után elérkezett az amerikai nemzet fényes életpárti jövőjének első napja.

Donald Trump exelnök szerint maga Isten hozta meg a döntést, ami visszaadja a jogokat, amelyeket régóta vissza kellett volna adni, és ami „mindenkinek jó lesz”. Hasonlóképp vélekedik Mike Pence, volt amerikai alelnök is.

Amíg a felsorolt politikusok kitörő örömmel fogadták a bíróság döntését, addig a nemzetközi hírességek kétségbeejtőnek, rémisztőnek és életveszélyesnek nevezték a helyzetet, ami nem csak a női, de összességében az emberi jogokat is évtizedekkel visszaveti.

Michelle Obama az elsők között reagált: az egykori first lady a Twitteren azt írta, hogy összetört a szíve a hír hallatán és példákat hozott arra, hogy kiket érinthet súlyosan egy ilyen döntés: egy kamaszlányt, aki nem kívánt terhesség miatt nem tudja befejezni a középiskolát vagy egy anyát, akinek halva születik a gyermeke, mégis kénytelen világra hozni.

Gawin Newsom, Kalifornia kormányzója kijelentette, hogy az államban továbbra is legális lesz az abortusz. Közösségi oldalán arról írt, hogy nemrég aláírt egy törvényjavaslatot, ami a nők biztonságos menedékévé teszi Kaliforniát. Posztjában hangsúlyozta, hogy egyetlen állammal sem hajlandóak együttműködni, amelyek vád alá helyezik azokat a nőket, akik meg akarják szakítani a terhességüket.

Abortion is legal in California.

It will remain that way.

I just signed a bill that makes our state a safe haven for women across the nation.

We will not cooperate with any states that attempt to prosecute women or doctors for receiving or providing reproductive care.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 24, 2022