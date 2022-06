Rácz Jenőék megmutatták a kisbabájuk arcát

Azt mondják, Kamilla olyan, mint kettejük kis klónja.

Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra kislánya, Kamilla április 14-én született. A házaspár élete nagyot változott azóta, hogy család lettek, erről a Story magazin új számában meséltek.

Mint mondják, nagyon élvezik az új életüket a kihívások ellenére is. Rácz Jenőnek bár nem könnyű a munka és a család között lavíroznia, csodának éli meg, hogy apa lehet.

Mondtam a feleségemnek, hogy ne értse félre, az életemnél is jobban szeretem, de az a szerelem, amit a kislányom iránt érzek, nem evilági

– magyarázta a séf, akit mostanában gyakran gyötör a bűntudat: hol azért, mert dolgozik ahelyett, hogy a családjával lenne, hol pedig azért, mert éppen nem a konyhában állva segíti a csapatát.

Ami Kamillát illeti, a házaspár szerint a baba olyan, mintha kettejük klónja lenne.

A lányunk tiszta Jenő! Az arca, a szeme, a haja az apjáé

– mondta Rácz-Gyuricza Dóra, mire a séf hozzátette, hogy a kicsi orra egyértelműen az édesanyjáéra hasonlít.

Az influenszer az első pillanattól kezdve érzi, hogy anyának született, azt viszont türelmetlenül várja, hogy visszanyerhesse a szülés előtti alakját. A napokban már a sporthoz is visszatérhet.

Anyaként arra is figyel, hogy ne hagyja el magát, és időnként ki is csinosítja magát a férjének.

Nekem fontos, hogy mikor Jenő hazajön, ne azt lássa, hogy büfis pólóban ülök a kanapén, miközben folyik a tejem. Szeretnék neki tetszeni, még ha pizsiben is vagyok. De már voltunk kettesben randizni, na akkor rendesen kicsíptem magam

– mondta a lapnak.

A házaspár élete egyébként a gyereknevelést leszámítva is rendesen felgyorsult az elmúlt időszakban. Rácz Jenő a harmadik étterme megnyitásán dolgozik, Rácz-Gyuricza Dóra pedig grafikusnak tanul, a vizsgáira is készülnie kell. Emellett már álmaik házát is megvásárolták, a beköltözésig azonban még rengeteg teendő vár rájuk.