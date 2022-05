Szebeni István Berki Krisztiánról: Jó volt a közelében lenni

Élénken él benne az emlék, milyen kedves volt a médiasztár a kisfiához, amikor meglátogatták a Hódi Pamelával közös otthonában.

Szebeni István sok más hazai hírességgel egyetemben érzékeny hangvételű posztban búcsúszott el egykori kollegájától, Berki Krisztiántól, nem sokkal azután, hogy nyilvánosságra került a halálának híre. A TV2 műsorvezetője a minap a nyíltON vendége volt, ahol a médiasztárral való kapcsolatáról is beszélt.

Szebeni szerint Berkit megtalálta a saját közegét, amiből profitálni tudott: azt adta az embereknek, amire vágytak, de sosem kaphatták meg. Hangsúlyozta viszont, hogy a celeb civilben rendkívül kedves és tisztelettudó volt, és együtt dolgozni is könnyen lehetett vele.

Krisztián a hétköznapokban egy végtelenül tisztelettudó, egy napon kedves, jópofa ember volt, ezt bárki tanúsíthatja, aki közel állt hozzá. (…) Bárki, ki dolgozott vele, az tudja, hogy baromi könnyű vele együtt dolgozni. Volt egy máz az egész köré rakva, de ez teljesen szándékos volt. Én kedveltem és ezt sosem fogom megtagadni

– jelentette ki.

A műsorvezető arra is jól emlékszik, hogy amikor annak idején a kisfiával ellátogattak Berkiék otthonába, a médiasztár Patrikhoz is nagyon kedvesen és gondoskodóan fordult, szívesen ki is szolgálta. Úgy véli, szerinte remek apa volt.

Az, hogy valaki hogyan bánik egy gyerekkel, az nagyon sokat számít. (…) A Krisztián közelében jó volt lenni

– mondta Szebeni.