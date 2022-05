„Nem értem, nem hiszem el” – így emlékeztek meg Berki Krisztiánról a hazai hírességek

A focikapusból lett médiasztár 41 évesen hunyt el.

Péntek délelőtt érkezett a hír, miszerint meghalt Berki Krisztián. A médiasztár halálhírét a felesége, Berki Renáta is megerősítette. Idegenkezűség gyanúja nem merült fel az ügyben, a helyszínen azonban kábítószer gyanús anyagokat találtak, emiatt büntetőeljárás is indult.

Berkiről azóta több hazai híresség is megemlékezett. Nem sokkal a halálhírének bejelentése után Hajdú Péter, Schobert Norbi és ByeAlex is döbbenten jelentkeztek be közösségi oldalaikon. Őket azóta többen követték.

Férjét követően Rubint Réka is közös fotót posztolt a focikapusból lett médiasztárról, ami mellett azt írta:

Néhány héttel ezelőtt a szentendrei uszodában boldogan mesélted a mexikói élményeiteket és arról álmodoztál, hogy ott fogsz élni a családoddal. Azt mondtad: Ott, ahol nyugalom, béke és mindig jókedv van. Ahol senki nem bánt. Tele voltál energiával és tervekkel! (…) Talán épp abba fáradtál bele… hogy nem mertél az lenni, aki valójában voltál.

Nyugodj békében, Krisz!

– búcsúzott az edző.

Gáspár Laci ugyancsak közös fotót tett közzé, posztjában pedig azt írta, nem talál szavakat a történtekre.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gáspár Laci (@gasparlaci) által megosztott bejegyzés

Hasonlóképpen tett Pápai Joci is, aki forgatási fotókkal emlékezett meg korábbi versenytársáról. A délután folyamán aztán tovább özönlöttek a Berkivel közös fotók: posztolt Kiszel Tünde, Joshi Bharat és dr. Hevesi Kriszta is.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Hevesi Kriszta (@hevesikriszta) által megosztott bejegyzés

Ambrus Attila a Story magazinnak szólalt meg. Elmondta, hogy ugyan az utóbbi néhány évben eltávolodtak egymástól Berkivel, nagyon sajnálja, hogy meghalt, és állítja, hogy neki is voltak pozitív tulajdonságai, amiket szerinte azért nem mutatott meg, mert akkor sebezhetőnek mutatta volna magát.

Többen 24 órán át elérhető Instagram történetükben fejezték ki részvétüket a család felé, köztük Kajdi Csaba, Láng Eszter, Cinthya Dictator és Demcsák Zsuzsa is. Utóbbi a következőt fűzte a forgatási szünetben készült szelfijükhöz:

Nem értem, nem hiszem el… Isten veled, Krisztián!

Tóth Andi ugyancsak Instagramját használva szólt hozzá a történtekhez. Részvétének kifejezése után a kárörvendőkhöz is intézett néhány sort.

Sajnos olvastam pár kommentet, sokat is. Az emberiség kiábrándító és undorító. Mindenemmel kívánom, hogy Isten bocsássa meg minden szavatokat és gondolatotokat. Ez az ország, ez a világ velejéig romlott. Szégyellem magam helyettetek is

– írta történetében az énekesnő.

Berki Krisztián olimpikon sem maradt ki a részvétet nyilvánítók sorából. Ő a Facebook oldalán emlékezett meg a médiaszemélyiségről,

Kétszer volt alkalmunk találkozni személyesen. Akkor is az edzőteremben. Köszöntünk egymásnak, összemosolyogtunk és jó edzést kívántunk. Nem voltunk semmilyen kapcsolatban, de tudtunk a másikról. Ettől függetlenül megrázó és felfoghatatlan. Őszinte részvétem a családnak. Nyugodj békében, Krisztián

– hangzott az olimpiai bajnok írása.

A Life TV műsorváltozást is bejelentett a történtek hatására. Az elhunyt médiasztár tiszteletére későbbre tolták Hajdú Péter műsorának friss epizódját, helyette az Összezárva Berki Krisztiánnal készült adása megy majd le a szokott időben.