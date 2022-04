Házasodna a gazda: Péter gazda szereti, ha egy nő „tud hölgyként viselkedni és hagyományos értékrendje van“

Azt is elmondja Nádai Anikónak, hogy szereti, ha egy nő természetes.

Megérkezett az RTL Klub mezőgazdasági tematikájú műsora, a Házasodna a gazda, melynek első részében a gazdák és gazdasszonyok mutatkoztak be a nézőknek, valamint Nádai Anikóval is elbeszélgettek kicsit. Arról korábban már megemlékeztünk, hogy Laci gazda szerint a nők szeretik a stílusát, ahogy arról is, hogy Hanna gazdasszony céltudatos, nem tétova férfira vágyik.

A műsor egyik szereplője, Péter gazda is kifejtette a műsorvezetőnek, milyen számára az ideális nő, akit úgy írt le, mint akinek értékrendje egyezik az övével és a személyisége, valamint megjelenése is természetesnek hat.