Kanye West arról posztolt, szerinte Pete Davidson Hillary Clinton exe

Kanye West elmúlt hetekben történő ámokfutásait nehéz már ép ésszel követni. Az biztos, hogy West szakított új barátnőjével, Julia Foxszal, mert még mindig vissza akarja kapni Kim Kardashiant, erről már saját egyházában is többször beszélt. Csakhogy a celebnőnek ehhez kevésbé fűlik a foga, ő jól elvan a humorista Pete Davidsonnal, akivel már egy ideje járnak.

Sőt, Kardashian szerint West közösségi médiás ámokfutásai nagyban nehezítik, hogy saját gyerekeiket normálisan tudják nevelni.

És Kim Kardashiant is beavatták ebbe az isteni tervbe?

Kész szerencse, hogy a rapper vette a lapot, így a minap kiposztolta Instagramra, hogy szerinte Pete Davidson egy faszfej, és igazából Hillary Clinton expasija – mindezt a humorista fotójával illusztrálta. Hozzátéve, nagy eséllyel az Instagram majd jól letörli a fotót, mert inzultálta Davidsont.

Kérdés, hogy ő vagy a platform törölte-e a posztot, mindenesetre eltűnt a rapper fiókjából.

Kanye West calls Pete Davidson Hillary Clinton’s ex boyfriend in new Instagram post. pic.twitter.com/aZZezmxPgm

— Pop Crave (@PopCrave) February 13, 2022