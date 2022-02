Azt hitte, egyedül ünnepli majd a 101. születésnapját, aztán kapott 30 ezer képeslapot

Tavaly a koronavírus-járvány miatt nem tudta méltóképpen megünnepelni 100. születésnapját Edna Clayton a glasgow-i Battlefieldben található Hector House idősek otthon lakója.

A gondozói be akarták pótolni az ünnepet, és egyben különlegessé szerették volna tenni 101. születésnapot, ezért felhívást intéztek Battlefield lakóihoz, hogy aki szeretné és megteheti, közöntse fel az ünnepeltet – írja a BBC.

A felhívásnak hamar híre ment, rövid idő után elkezdtek özönleni az ajándékok az otthonba.

Clayton több mint 30 ezer születésnapi képeslapot kapott, és többen videóüzenetben köszöntették fel, például a két sztár, David Tennant és Michael Sheen a Staged című vígjátéksorozatból, vagy Billy Connolly színész, de a Good Morning Britain televíziós műsor is beszámolt az ünnepségről.

Happy 101st birthday Edna!🥳

A moment of joy on the last Monday in January – Edna Clayton will celebrate her 101st birthday in style after her centennial went by unmarked last year due to lockdown.

Edna has received thousands of cards from across the country.👏 pic.twitter.com/ve7PGljSkI

