Oláh Gergő unja a halloweent, édességért házaló jelmezeseket zavart el az ajtajuktól

Az énekes a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy elege van a halloween Magyarországon is egyre divatosabb ünnepléséből, mert mint írta, az édességért házaló gyerekek „este pofátlanul, undorítóan csengetnek, kopognak”.

Tudom, kiteszünk jövőre egy táblát, most nem tettünk, mert eszünkben sem volt, hogy ez van… a negyedik csapatot küldtem el, közülük az egyiket indulatosabban, mert kétszer ébredtek fel a kicsik emiatt a baromság miatt, mert pofátlanul, este kopognak, csengetnek, undorítóan, gyerekek számára félelmetesen kifestve, öltözve… köszönjük szépen, nem vagyunk amerikaiak, ezt nem követjük, nem tartjuk ezt az őrültséget jópofa dolognak, nem kérünk belőle! Nem jó buli! Nem is értem azokat a szülőket, akik a saját gyerekeiket is bevonva, kicsiket, nagyokat, a félelemkeltést, a rémisztgetést, véres öltözeteket arcfestéseket jópofának, viccesnek és jó bulinak tartják… a lelki, szellemi oldalát nem is említem! (Bár az, a legrosszabb része)