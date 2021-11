5 tipp az őszi mélabú ellen

Az ősz problémás időszak a mentális betegségek szempontjából, de szerencsére léteznek praktikák, amelyek segíthetnek: fény, séta, levegő, barátok...

Az ősz nem csak a levélhullás kezdete: sokak számára ez egyben a mentális problémák időszaka is. A napos órák számának csökkenése, az egyre rövidülő nappalok nyomán visszatérhet a depresszió és annak speciális, évszakokhoz társuló formája, a szezonális affektív zavar. Kritikus, nehéz időszak ez, de léteznek praktikák, amelyekkel enyhíteni lehet a nehézségeken. Ezek közül mutatunk most be ötöt.

Rutin

A rutin, a megszokott mindennapi tevékenységek segítenek helyreállítani a szervezet egyensúlyát. Semmi nincs olyan jó hatással a belső óránkra, mint ha mindig ugyanakkor fekszünk le aludni esténként és kelünk fel reggel. A biológiai óránk az egyik, amelynek a működési rendjét megbolygatja az őszi időszak, amikor az időjárás és a napok hossza megváltozik, ez pedig jelentős mértékben hozzájárul a szezonális affektív zavar kialakulásához.

Reggeli séták

Fontos lenne minél több időt töltenünk a szabadban abban az időszakban is, amikor szívesebben kuksolnánk a négy fal között. Az ősz, a hidegek kezdete, a borús időjárás arra sarkallhat, hogy húzódjunk vissza a biztonságos, meleg szobába, holott nagyon sokat lendíthet a hangulatunkon, ha rendszeresen sétálunk a szabadban, különösen reggelente. A testünknek ugyanis szüksége van arra, hogy a megfelelő időpontokban lássuk a fényt, a napsütést.

Ne aludjunk napközben

A borongós őszi időszak szinte csábít bennünket a kanapéra egy kis délutáni alvásra, pedig kevés dolog boríthatja úgy fel a belső óránkat ősszel, mint egy kiadós délutáni alvás, amit sajnos nem mindig egyszerű elkerülni…

Fényterápia

A fény jelentősebb szerepet játszik az ember életében, mint hinnénk. A természetes nappali fény kifejezetten hangulatjavító hatású, az pedig legalább ennyire megszívlelendő, hogy lefekvés előtt lehetőleg ne bámuljuk a monitort, sem egyéb elektronikus kijelzőket, illetve ne legyenek körülöttünk nagyon erős fények, mert a testünk így nem lesz képes felkészülni az alvásra. Ha otthon nem vagyunk elégedettek a fény minőségével, próbáljunk meg meleg fényű fénydobozokat beszerezni, amelyek otthonosabbá, melegebbé, egészségesebb hangulatúvá varázsolhatják a lakásunkat.

Társas foglalkozások

Az ősz olyan időszak, amikor legtöbbünk visszavonul a lakásába. A napfényhiányos és egyre hidegebb napokon az emberek szinte eltűnnek az utcákról, emiatt akár magányosnak is érezhetjük magunkat a szabadban. Tudatosítsuk, hogy ettől még nem vagyunk egyedül, hiszen vannak, akikre számíthatunk. Éppen ebben az időszakban lenne különösen érdemes a lehető legtöbb társas tevékenységben részt vennünk, mert az sokat segíthet a lelkiállapotunkon is. Keressük meg a barátainkat, hívjuk át őket magunkhoz, esetleg menjünk el velük közösen sétálni.

Hirdetés Ősszel-télen sokan érzik magukat tartósan lehangoltnak, fásultnak, kedvetlennek. Ebben számos tényező szerepet játszhat, köztük a napfény hiánya, a borús-hideg időjárás, de a stresszel teli, monoton, szürke hétköznapok is. Ha úgy érezzük, nem tudunk úrrá lenni rosszkedvünkön, segíthet az orbáncfű kivonatát tartalmazó Remotiv extra. Ez a patikában, vény nélkül kapható növényi gyógyszer képes javítani a hangulatot, fokozza a motivációt és csökkenti az enyhe depresszió további tüneteit.