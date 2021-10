Finoman szólva is furcsa ruhába öltöztették Sarah Jessica Parkert

Az And Just Like That... forgatátásáról érkezett néhány fotó.

Elsőre fel sem ismertük Sarah Jessica Parkert ezeken a képeken, melyek a Szex és New York folytatásának forgatásán készültek. Korábban már így is néhányan azon háborogtak, miért nem az eredeti sorozat jelmeztervezője, Patricia Fielddel dolgoznak az And Just Like That… folytatásban, ahogy sokaknak nem tetszett az sem, hogy Sarah Jessica Parker egy Forever 21 márkájú ruhát viselt az egyik forgatási napon. Kapcsolódó Sarah Jessica Parker egy kutyarágta magassarkúval emlékezett meg a Szex és New York folytatásáról A negyedik évadban tették tönkre a cipőt. Most amiatt írnak róla, mert ezeken a fotókon kicsit úgy néz ki, mintha ruhafogas lenne a szerepe és a felesleges ruhadarabokat csak rádobálták volna. Legalábbis ezt a hatást kelti a kendő, az indokolatlan lila kesztyű, a hatalmas ruha és a kardigán.