Itt van néhány fotó Sarah Jessica Parkerről és Chris Noth-ról a Szex és New York folytatásának forgatásán

Sarah Jessica Parker kalapját is érdemes szemügyre venni.

Már javában forog az And Just Like That… nevű sorozat, ami az ikonikus Szex és New York eredeti szereplőivel készül. Korábban arról is beszámoltunk, amikor az első képek bejárták az internetet a Mirandát, Charlotte-ot és Carrie-t alakító színészeket. Most viszont a forgatás helyszínén – New Yorkban – feltűnt Chris Noth is, aki a főszereplő Carrie Bradshaw férjét alakítja. A fotók a nosztalgia mellet azért is izgalmasak, merthogy Sarah Jessica Parker fején egy madár díszítésű fejdísz van, amit a 2008-as mozifilmben is viselt.