Az Answear nem csak divattal inspirál – nézd meg az új Answear.hu kampányt! (x)

„LIFESPIRATION STARTS HERE”

Az inspiráció cselekvésre ösztönöz, felébreszti a kreativitást és szárnyakat ad. Az Answear.hu legújabb „LIFESPIRATION STARTS HERE” kampánya a márka megújult stratégiájának részeként magával ragadó és energizáló, olyan egyedi nőket mutat be, akik a maguk módján a legteljesebben élik életüket. Érezd te is a kampányból áradó inspirációt és erőt!

Az Answear Lengyelország egyik legnagyobb online multibrand áruháza, ami összesen 9 országban van jelen. A márka 10 éve hallgat a vásárlók hangjára, és reagál folyamatosan változó igényeikre. Inspirációt nyújt, termékeket mutat be és javasol, így szabad kezet ad az élet még teljesebb és bátrabb élvezetéhez.

Az új kampányban a márka egy új kommunikációs irányt mutat be a nézőket elvarázsoló reklámfilm segítségével, melyben sok különböző nő tűnik fel. Mégis van bennük valami közös: mindannyian aktív és bátor individualisták, akik pontosan tudják, mennyit érnek. Olyanok, amilyenek lenni akarnak, úgy élnek, ahogy mindig akartak. Kihasználják a bennük rejlő lehetőségeket, követik a szenvedélyeiket, ők a változó világ motorjai A film tele van női energiával és pozitív érzelmekkel. Táncolás, bokszolás, utazás, karrier vagy fára mászás – minden nőnek megvan az eredeti elképzelése önmagáról, és nem fél kibontakoztatni azt. Fontos, hogy a Monika Kmita által rendezett reklámfilmben a színésznők mellett valódi hősnők is szerepelnek, akik megmutatják igazi személyiségüket. Ilyen többek között Izabela Sopalska-Rybak edző, aktivista, a Varsói Mozgássérült Egyesület elnöke és a varsói kerekesszékes rögbicsapat, a Four Kings játékosa. Tetteivel arra motivál, hogy a nehézségek ellenére az álmok igenis valóra válthatók, miközben szeretné a fogyatékkal élők társadalmi megítélését is megváltoztatni. A filmben Bożena Wydrowska képzőművész, előadóművész és koreográfus is feltűnik. Ő a lengyel voguing szcéna egyik legismertebb alakja és a bálterem-kultúra (ballroom culture) népszerűsítője. A boxjelenetek Sasha Sidorenko, lengyel-ukrán profi ökölvívó Európa-bajnok közreműködésével készültek. A kampány nagykövetei megtörik a megszokott mintákat és rendkívüli bátorságukkal megváltoztatják a világot. Ők az inspiráció az élethez, ők a LIFESPIRATION megtestesítői!

A kampány része a „LIFESPIRATION STARTS HERE” stratégia bevezetésének, amit a márka az answear.LAB Girl Power kollekció bemutatásával indított el. Nőktől nőknek, a nőkben lakozó erő és bátorság megnyilvánulásaként. “Az új kommunikáció részeként, az Answear.hu nem csupán egy divatwebáruház lesz, hanem a ‘LIFESPIRATION’, azaz az inspiráció helye is Arra inspirál, hogy a saját igényeink szerint éljünk. „Kész megoldásokat mutatunk arra, hogyan éljünk érdekesebb, bátrabb és még aktívabb életet. Párbeszédet kezdeményezünk a nőkkel, akik mára a fő célcsoportunkká váltak és szenvedélyeiken, életükön keresztül mutatják be a márka összes értékét. Tele vannak inspirációval az élettel kapcsolatban, kimeresztik karmaikat és ők diktálják a játékszabályokat” – mondja Katarzyna Kaczmarczyk, az Answear marketingmenedzsere. A márka a jövőben stratégiája részeként termékkínálatát a tágabb értelemben vett lifestyle stílus kiterjesztésével is bővíti. .

Az „LIFESPIRATION STARTS HERE” kampány október 1-én debütál Magyarországon. A kampánnyal a televízióban és az interneten egyaránt találkozhatsz majd. A gyártásért a Feeders Agency, a médiavásárlásért az OMD Hungary, míg a kommunikációs tevékenységekért a HELLO PR felel. A reklámfilmet a Film Reaktor készítette, az operatőri munkát Nikodem Marek végezte. A filmet Varsóban forgatták (többek között a Powsini Botanikus Kertben és a Kultúra és Tudomány Palotájában). A videóban hallható zene: Celeste – Stop this flame.