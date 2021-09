A fiatal felnőttek fűre és hallucinogénekre cserélték a piálást

Változóban van a bódítószerek népszerűsége a fiatalabb generációk körében: egy friss kutatás arra jutott, hogy az alkoholfogyasztás visszaesőben van, helyette inkább marihuánára és hallucinogén szerekre szavaznak a tudatmódosulásra vágyók.

A kutatást, melyről az ABC News számol be, még 1975-ben kezdték azzal a céllal, hogy évről évre felmérjék a fiatal felnőttek szerhasználatát. A kutatás 2020-as évet felmérő szakasza arról árulkodik, hogy a marihuána jó ideje tartó felemelkedése tavaly is folytatódott, emellett pedig az LSD és hasonló szerek is egyre népszerűbbek.

A kutatás eredményei egybevágnak azzal, amit a klinikai gyakorlatban látunk. Én magam egészen biztosan megfigyeltem, hogy a páciensek egyre többször számolnak be LSD és pszichoaktív szerek használatáról

– mondta el Dr. Maria Rahmandar orvos, aki egy chicagói kórház szerhasználattal kapcsolatos programját vezeti.

Az LSD, MDMA, és a varázsgombában található pszilocibin az utóbbi időben gyakran előkerült a hírekben, minthogy kutatások szerint ezek a szerek segíthetnek a PTSD? a depresszió és egyéb mentális betegségek kezelésében. Rahmandar szerint ez is közrejátszhat a hallucinogén szerek népszerűségének emelkedésében, ugyanakkor az orvos szerint fontos különbség, hogy míg a marihuánát több helyen legalizálták, addig a hallucinogének még mindig illegális szerek.

A kutatás arra is kitért, hogy mit gondolnak az emberek az egyes szerek veszélyeiről: ezen a fronton a marihuána nyert, a kutatás válaszadói szerint ugyanis a fű a legkevésbé veszélyes kábítószer. Sokat változott e kérdés megítélése: 2006-ban még a válaszadók 55-56%-a tartotta veszélyesnek a fűhasználatot, míg 2020-ban már csak 19-22%. Az orvos ugyanakkor fontosnak tartja megjegyezni, hogy a mostani marihuána már nem az, amit a ’60-as években szívtak a hippik: a mostani füveknek sokkal-sokkal magasabb a THC-tartalma. Egy másik, nemrég publikált kutatás pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy azok, akik rendszeresen füveznek, nagyobb eséllyel lesznek skizofrének a későbbiekben.

A mostani kutatás egy fontos pozitívumról is beszámolt: az elektromos cigaretta használata elkezdett visszaszorulni, aminek azért örülnek a kutatók, mert 2019-ben hatalmas növekedés látszott ezen eszközök használatában úgy a sima nikotin, mint a marihuána tekintetében, főleg a tinédzserek körében, ennek nyomán pedig megugrott az e-cigizés kapcsán kialakult tüdősérülések és -betegségek száma. Szintén csökkent az alkoholfogyasztás, azon belül pedig a hirtelen nagy mennyiségű fogyasztás népszerűsége.