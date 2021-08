Kanye West új stadionba költözik, hogy befejezze a lemezét

Az azért nagyot szólna, ha a Pancho Arénában fejezné be.

A rapper nemrég az atlantai Mercedes-Benz Stadionba költözött be, hogy új, DONDA című lemezét ott fejezze be. Már bulit is tartott a létesítményben.

Az NME most arról számolt be, hogy KayCyy Pluto rapper (akit West évek óta pártfogol) egy azóta már törölt tweetben írta meg, hogy újfent költöznek. Azt nem írta meg, hogy hová, de a State Farm Arena, a Truist Park és a Russ Chandler Stadion lehet a következő állomáshely.

Az iTunes egyébként azt írja, augusztus 13-án debütál majd a lemez, Apple Musicra augusztus 15-én kerülhet fel a teljes album.