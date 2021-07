Előfordulhat, hogy Kanye West ideiglenesen egy stadionba költözött

Legalábbis amíg elkészül az új albuma.

Kanye West Instagramra töltött fel egy fotót, amin az atlantai Mercedes-Benz stadion egyik szobája látható. Az öltözőnek tűnő szobának jobb sarkában van egy ágy, a szoba bal felén pedig egy bőrön, tele ruhákkal. A People szerint West egy időre itt tölti minden idejét, merthogy éppen az új, Donda nevezetű albumán dolgozik, emiatt rendezkedett be. A lemez miatt különben július végén tartott egy hatalmas bulit is a stadionban, ahová ellátogatott Kim Kardashian és a gyerekeik is.