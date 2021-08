Rizsbabákat küldenek a japán szülők a rokonoknak, hogy ők is átölelhessék az újszülötteket

A kedves gesztusról – miszerint a japán szülők újszülött csecsemőjük súlyával megegyező súlyú rizses zsákokat küldenek azoknak a rokonaiknak, akik a járvány miatt nem tudják meglátogatni őket– a Guardian számolt be.

A zacskók sokféle kivitelben készülnek, némelyikük takaróba van burkolva, és csecsemő alakja van, hogy a rokonok úgy érezhessék, mintha megölelnék az új jövevényt, miközben az újszülött rizses zsákra helyezett arcképét nézik.

A zacskókban lévő rizs mennyisége az újszülött születési súlyához igazodik, így a rizsbabák ára az igazi babák méretével párhuzamosan nő. Egyes cégek grammonként egy jent kérnek, ami 2,73 forintnak felel meg, szóval egy 3,5 kilós baba születése után a rokononak küldött rizsbaba ára 3500 jen (nagyjából 9500 forint).

Rice, rice baby: Japanese parents send relatives rice to hug in lieu of newborns https://t.co/slSRClGh0W

— The Guardian (@guardian) August 8, 2021