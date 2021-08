Baukó Éva: 20 év süllyesztő után VV Leóként szerepelni, az mégiscsak a csicskaság csimborasszója

Fenntartásai vannak a „VV” előtaggal.

A TV2 nemrég jelentette be, hogy melyik sztárok láthatók majd a nemsokára induló Totem nevű műsorában. A szereplők között ott van például Csősz Bogi, Szőke Zoltán, Hamvai P.G., és VV Leó is. Utóbbi valahogy szemet szúrt Baukó Évának, aki Facebook-oldalán jelezte véleményét, hogy a 2004-es ValóVilág játékos még mindig a „VV” előtagot használja. Baukó Éva különben hat évvel később került be a valóságshow-ba.

…hangosan felröhögtem azon az “apróságon”, hogy 44 évesen 20 év süllyesztő után , úgy szerepelni, hogy még mindig VV Leo a nevem, az mégiscsak a csicskaság csimborasszója

– írja VV Leóról.