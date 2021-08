Totem: Szőke Zoltán, Csősz Bogi, VV Leó és Hamvai P.G. is a szereplők között

Elég vegyes a celeb felhozatal.

Három hét múlva, augusztus 22-én vasárnap este érkezik a TV2 új műsora a Totem. A kalandreality forgatását már májusban elkezdték, akkor annyi derült ki, hogy két hétfős csapat versenyzik majd a Bakonyban, a műsorvezető pedig Ördög Nóra lesz.

A csatorna most bejelentette a szereplőket is. Vannak kevésbé ismert arcok és olyanok is, akiket már hosszú ideje nem láthattunk. Úgy mint az egykori Való Világos Leó, de szerepelni fog Szabó Dóra, Oczella Eszter, Oczella Krisztina, Busa Pista, Hamvai P.G., Ekanem Bálint, Varga Viktor, Csősz Boglárka, Baronits Gábor, Völgyesi Gabi, Fésűs Nelly nagyobbik lánya, Horváth Csenge, Krausz Gábor és Szőke Zoltán is.

A csapatokat két instruktor is segíti majd, az egyik Varga Ferenc exkommandós lesz, a másik pedig Novák Zalán.