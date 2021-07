„Miért ilyen buták a férfiak?” – kérdezte kommentben, majd gyűlöletbeszéd miatt letiltotta a Facebook

A Facebook 24 órás tiltást szabott ki Candace Kingre, miután egy körömlakkok színeit összehasonlító mémre reagálva feltett egy ártatlannak tűnő kérdést – írja az Indy100.

A kép, amihez kommentelt egy képernyőfotó volt erről Twitter-bejegyzésről:

Women will look you dead in the face and tell you these are two different colors😐 pic.twitter.com/yPOuV7suko

— Dee (@notdeeongod) July 17, 2021