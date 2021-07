Willow Smith fellépés közben borotválta le a fejét

Annak a számnak a közepén, amiben arról énekel, hogy rázza a haját.

Will Smith lánya, Willow Smith kilencévesen robbant be a Whip My Hair című dallal, ami azonnal hatalmas sláger lett. Korábban írtunk egy cikket arról, hogy Will Smith elmesélte, hogy mikor lányának már nem volt kedve turnézni a dallal (kilencévesen), tüntetőlegesen leborotválta a haját a hotelszobájában.

Most hasonló dolog történt, csak éppen a színpadon, a majdnem egyórás fellépése közben. A dal közben megjelent a színpadon egy férfi, aki nekiállt lenyírni a széken ülő Willow Smith haját. A történek kapcsán az énekesnő annyit mondott el, hogy mindig ilyen teátrális módon válik meg a hajától, amikor úgy érzi, az életében változás fog történni, és ezt is egy ilyen időszaknak könyvelte el.

A fellépést itt lehet megtekinteni: