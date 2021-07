Elkötötte az üldözéséről közvetítő tévések autóját, majd belehajtott vele egy rendőr kocsijába

Egy férfi, akit a hétvégén az észak-karolinai rendőrök üldöztek, ellopta egy tévéhíradó autóját, majd szemből beleszáguldott egy rendőrségi járőrkocsiba – közölte az elkötött közvetítőkocsit tulajdonló WRAL televízió riportja alapján a New York Post.

A 19 éves Marcus Brown egyike volt annak a négy férfinak, aki szombaton a rendőrök elől menekült a vidéki Pittsboróban, amikor szombaton odalépett a WRAL riporteréhez és fotósához – és egy köteg pénzt ajánlott fel cserébe azért, ha elviszik egy benzinkútra – derül ki a tudósításra kiküldött riporter, Keenan Willard által Twitteren megosztott lenti műsorrészletből.

(A videón negyedénél a baleset végeredménye is megtekinthető.)

I went live on @WRAL to break down the moment last night when an armed and dangerous fugitive in Chatham County stole my work truck and crashed into a State Trooper’s vehicle.

— Keenan Willard (@KeenanWRAL) July 5, 2021