Eltűntették az összes lány dekoltázsát egy floridai középiskola évkönyvéből

A szülők és a diákok is felháborodtak, miután észrevették, hogy a floridai St. Johns megyében működő Bartram Trail középiskola évkönyvébe jelentős utólagos szerkesztés után került be több tucatnyi diák fotója. A nyolcvan érintett mindegyike lány, akiknek jellemzően a dekoltázsaikat tűnették el – írja egy jacksonvillei hírportál.

Az egyik diáklány, Riley O’Keefe úgy fogalmazott, jóval többről van szó, mint egy egyszerű évkönyvről, ismét a lányok testének szexualizálása, illetve a lányokat és a fiúkat megkülönböztető kettős mérce áll az események középpontjában.

O’Keefe rámutatott, hogy míg a fiúk sportfotóival, például az úszócsapat fürdőgatyás képeivel semmi gondja sem volt az évkönyvbizottságnak, addig a lányok képeiről a dekoltázsnak a leghalványabb nyomát is eltüntették.

She isn’t the only one.

We looked at the yearbook and after speaking with several parents and students, they all said at least 60 pictures, if not more, were photoshopped/edited.

We were given permission to use these photos. @ActionNewsJax pic.twitter.com/aTgV5XlUud

— Ben Ryan (@BenRyanANJax) May 20, 2021