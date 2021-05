A nő arcánál durrant a péniszbomba – beperelte a diliboltos céget

A másoknak rossz napot okozó site-on keresztül háromszor is kapott csomagot rosszakarótól.

Beperli egy nő a Ruin Days nevű New York-i weboldalt üzemeltető céget, miután tavaly több ízben is megtréfálták a „diliboltos” site termékeivel.

A weboldal – amelynek már a címe is valakinek a napjának elrontására utal – azzal csábítja látogatóit, vásárlóit, hogy anonim módon borsot törhetnek ellenségük (ex-szerelmük, főnökük vagy bárki más) orra alá.

Csak add meg a nevét és címét, a többit mi elintézzük

– olvasható a (GDPR szempontból is izgalmas) felhívás a vállalkozás oldalán. A site-on keresztül többek között olyan tréfás termékeket küldhetnek a rosszakarók, mint például:

bűzlő műkaki egy dobozban,

gumicukor-péniszkék,

„Egy darab szar vagyok” feliratú póló vagy éppen

pénisz alakú konfettiket szóró bomba.

Ez utóbbival lepett meg valaki egy nőt tavaly május 29-én: a címzett Long Island-i otthonába a Fedex kézbesítette a terméket, amely a site leírása szerint

rugós elven működő, cső alakú szerkezet, amely váratlanul pénisz alakú műanyag konfettik százait lövelli ki nagy sebességgel és óriási erővel.

(Egy ilyen termékről van szó, azzal a különbséggel, hogy az más mintájú lövedéket szór)

A New York Post cikke szerint a nőnek az arcánál durrant a szerkezet, ezért beperelte a site-ot üzemeltető R&D Promos nevű céget; kártérítést követel, miután úgy érzi, hogy – többek között – fizikai és lelki bántalmazás érte. A nő azért is perel, mert korábban ugyanennek a szolgáltatónak a jóvoltából már meglepték egy Hogyan ne legyek p*csa című könyvvel és egy Kapd be a f*szt feliratú üdvözlőlappal is – az egyiket tavaly májusban, a másikat augusztusban kapta. Mindkét kedves ajándékot a munkahelyén kézbesítették számára.

A lap szerint a céget négy másik államban is perlik; a szívatások károsultjai azért is a vállalkozás ellen nyújtanak be keresetet, mert, mint említettük, a szolgáltatás anonim – a címzettek nem tudnak a küldeményekre válaszolni. Ahogy a site-on olvasható: