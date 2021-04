Egy kutya élő adásban szedte el a tévés meteorológus mikrofonját

Szédületes módon vetett véget egy tévés meteorológus élő bejelentkezésének egy kutya az orosz Mir televízióban, miután odaugrott a riporternőhöz, majd azonnal kikapta a kezéből a mikrofonját, és gyorsan el is szaladt vele. Nagyezsda Szerjozskina nem hagyta annyiban, és a kutya után szaladt, hogy visszaszerezze munkaeszközét.

Az operatőr pedig követte az akciót, és megmutatta, ahogy kollégája kétségbeesve próbálja utolérni az ebet. Közben a stúdióban ülő műsorvezető meglepően nyugodt arccal közölte:

A dog in Russia grabbed the reporter’s microphone and ran away during a live broadcast pic.twitter.com/R1T8VZ5Kpt

