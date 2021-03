Hihetetlen bosszút állt, miután egy munkatársa ellopta az ebédjét

Hiába, az emberiség még mindig nem jutott el odáig, hogy ne legyen olyan, hogy valaki ellopja egy munkatárs ebédjét. A Twitterre posztolta ki egy amerikai férfi, hogy az anyja milyen bosszút állt egy kollégáján, aki ellopta az ételét.

A férfi arról ír a bejegyzésében, hogy az anyja egy doboz tojást tartott a közös hűtőben, hogy ha megéhezik, akkor tudjon magának főzni belőle. Valaki azonban az egész dobozt ellopta, mire az anyja egy figyelmeztető írást ragasztott ki. A papíron azt üzente a tolvajnak:

A posztban a bosszút álló nő fia azt is írja, hogy később megjelent az egyik kollega, aki kétségbeesetten kérte az ellenszert, mert azt hitte, meg fog halni.

So my mom saw that her eggs were missing at work so she posted this note. Later some white dude came to her stressed af for the antidote thinking he was going to die 😭😭😭 ngl this is genius pic.twitter.com/rdHENrOYxf

