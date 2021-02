„Tippem sincs, mi a hosszú élet titka” – mondja André nővér, aki 117 évesen is túlélte a koronavírust

André nővér egy touloni idősotthonban él, amelyet komolyan sújtott a koronavírus-járvány, gócponttá alakult. A nyolcvannyolc lakóból nyolcvannyolc megbetegedett, tizenegyen meg is haltak. A nővér túlélte, ki is engedték a karanténból, méghozzá pár nappal azelőtt, hogy megtartotta volna a 117. születésnapját.

Nem elírás, az apáca – születési nevén Lucile Randon – 1904-ben született. Ő Európa legidősebb embere, a világon pedig a második a japán Tanaka Kane mögött, aki január 2-án lett 118 éves a Gerontology Research Group (GRG) adatai szerint.

André nővérnek január 16-án lett pozitív a teszteredménye, elkülönítették a többi lakótól, de annak ellenére, hogy nem győzik hangsúlyozni, többségében idős, krónikus betegek között szedi áldozatait a koronavírus, valamint Franciaországban már lassan 3,5 millió fertőzöttet regisztráltak, közülük több mint nyolcvanezren meg is haltak, az asszonynak még csak tünetei sem voltak.

Később kissé rosszul érezte magát, többet aludt a szokásosnál, amit a vírusnak tudott be, véletlenül sem a korának. Három hét után, kedden – az otthon lakóinak többségével együtt – gyógyultnak nyilvánították, így ő lett a világ legidősebb embere, aki túlélte a koronavírus-fertőzést. (Másban is rekorder: egy régebbi cikk például megemlíti, hogy a legidősebb vallásos ember.) „Megrémült, mikor megtudta, hogy koronavírusos?” – kérdezte tőle a francia BFM televízió.

Az idősotthon kommunikációs igazgatója, David Tavella is azt mesélte a helyi lapnak, hogy André nővért jobban zavarta a napi rutinjának a megzavarása, mint az egészsége. Olyanokat akart megtudni inkább, mint hogy ettől változik-e az étkezés és a lefekvés ideje. Nem mutatott félelmet a betegséggel szemben. Igazából jobban aggódott a többi lakóért.

Az izoláció napjainak jelentős részét imádkozással töltő nővér a Le Parisiennek azt mesélte, hogy nagyon vágyakozott azokra a napokra, amikor a barátokkal ehet együtt és sétálhat a kertben. Tavella is megerősítette, hogy André nővér társaságkedvelő, és nagyon szeret zenét hallgatni. Kissé nehezen viselte, hogy nem fogadhat vendégeket, mikor nincs is rá semmilyen hatással a vírus.

André nővér 1904. február 11-én született egy dél-franciaországi faluban, Alès-ben protestáns, de nem vallásos családba. Az első világháború alatt, tizenkét éves korától kénytelen volt saját magát eltartani. Volt nevelőnő Marseille-ben, aztán házitanító Párizsban az autógyártó Peugeot családnál. Tizenkilenc volt, mikor áttért a katolikus hitre, és megkeresztelték. Huszonöt éves korától egy kórházban dolgozott, három évre rá pedig már időseket és gyerekeket gondozott.

1944-ben, negyvenévesen lépett be az Irgalmas Nővérek rendjébe, vagyis éppen abban az évben, amikor a szövetségesek elkezdték felszabadítani Franciaországot. Ekkor vette fel a mai nevét:

2009-ben költözött be végül a touloni Sainte-Catherine Labouré idősek otthonába. Mára teljesen megvakult és kerekesszékhez van kötve.

– mondja az otthon szóvivője a nővérre utalva, és ebben valószínűleg igaza van. De ez nemcsak André nővérre igaz: Belgiumban egy holokauszt-túlélő, Simon Gronowski a szomszédságában zongorázásával próbálta tartani a lelket. A múlt héten sajnos elhunyt, de előtte több tízmillió fontot gyűjtött össze a brit egészségügy javára a 100 éves veterán, Tom Moore.

– mondta a gyógyulását követően a nővér.

André nővér körül már korábban is nagy volt a felhajtás, mert évek óta ő a francia, illetve az európai rekorder. 2015-ben például Ferenc (élete tizedik pápája) levelet írt, és egy áldott rózsafüzért küldött neki. Tavaly az AFP is ott lehetett az ünnepségen, a beszámoló szerint talán a csokoládé lehet a hosszú életének titka, abból egy darabot ugyanis minden reggel megeszik.

