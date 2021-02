Mit szólnál, ha nem használhatnád egyedül az internetet és a saját telefonod?

Nevét és arcát minden létező tárgyra rányomták már, popsztárként mindent elért, amit lehetett, közel a negyvenhez mégis ott tart, hogy apja engedélye nélkül a házból sem léphet ki, még egy ebédet sem rendelhet magának. Britney Spears tizenhárom éve áll gyámság alatt, és rajongói közül egyre többen feltételezik, hogy az édesapja sokszor az ő akaratával ellentétesen rendelkezik az élete felett. A New York Times egy friss dokumentumfilmjében az elmúlt másfél évtizedre fókuszálva mutatja meg nekünk az énekesnő életének legmélyebb és legmagasabb pontjait.

Samantha Stark, a dokumentumfilm rendezője és producere szerint a film központi kérdése az, miért sugallja a média és a rajongók felé Britney Spears, hogy nagy bajban van annak ellenére, hogy egy sikeres, elfoglalt popsztár életét éli. Dollármilliókat keres, mégsem költheti a pénzét arra, amire szeretné, és azt sem tudja befolyásolni, hogy az apja miként kezeli a vagyonát. A helyzet megértését nehezíti, hogy az énekes gyámságáról szóló bírósági papírok nagy része nem nyilvános.

A Framing Britney Spears (amiben Stark nagyjából úgy kommentálja végig az eseményeket, mintha az énekes legjobb barátja lenne) a tavalyi Free Britney mozgalom bemutatásával kezdődik, a gyámságot és annak körülményeit vizsgálja, aminek köszönhetően egy picit részletesebben megtudjuk, mi vezetetett odáig, hogy Britney Spearst gyakorlatilag megfosztották minden jogától, és helyette mindenben az apja dönt.

A dokuban olyan személyek szólalnak meg, mint Felicia Culotta, akit Lynne Spears kért fel, hogy kísérje el a lányát minden fellépésére, és vigyázzon rá tizenöt éves korától egészen 2007-ig. A filmben szerepel két ügyvéd is, akik érintettek Spears gyámságának jogi procedúrájában, valamint feltűnik a lesifotós, aki nélkül lehet, hogy Spears ideg-összeroppanása nem is történt volna meg 2007-ben.

Jamie Spearst azon kívül, hogy mennyi pénzt kaszál a lánya, sosem érdekelte annak karrierje. Az egyetlen dolog, amit nekem valaha mondott, hogy a lánya egyszer nagyon gazdag lesz, és akkor vesz neki egy hajót. Ennél többet nem kell mondanom róla

– mondja Kim Kaiman, aki közel két évtizeddel ezelőtt volt Britney Spears kampánymenedzsere, és aki pár mondat erejéig mesélt a filmben arról, hogyan indult be az akkor tizenöt éves lány karrierje. A film próbálja feltérképezni Jamie és Britney Spears kapcsolatát is – elég kevés sikerrel mivel előbbi élettörténetéről mindössze annyi információnk van, hogy alkoholproblémákkal küzdött, különböző munkái voltak, még edzőtermet is nyitott, de végül csődöt jelentett, mielőtt a lánya befutott volna.

Mit is takar pontosan, ha egy nagykorú személy gyámság alatt áll?

Az Amerikai Egyesült Államokban gyámság alá az kerülhet, akit a bíróság mentálisan vagy fizikálisan alkalmatlannak ítél, hogy megfelelően ellássa saját magát. Legtöbbször idősek vagy valamilyen extrém mentális betegségben szenvedők, például skizofrének vagy demensek esetén alkalmazzák a felügyeleti jogot. Ha valaki egy másik személy gyámsága alatt áll, akkor lényegében ő intéz és dönt helyette mindenben, olyan apró kérdésekben is, hogy milyen ruhát vegyen fel aznap, vagy melyik fodrászhoz és mikor mehet az illető. Britney esetében a pénzügyeiben, a karrierjéről, a látogatók fogadásáról – konkrétan mindenben – az apja és az ő keze alá dolgozó ügyvéd dönt. Hogy kicsit jobban átérezzük a helyzetét, a Diet Prada tavaly összeírt egy listát, hogy miről nem dönthet az énekes. Képzeljük el azt, ha ezekbe, a számunkra teljesen természetes dolgokba többé nem lenne beleszólásunk:

szavazás,

gyerekvállalás,

házasságkötés/válás,

a saját vagyonunk feletti rendelkezés – nem költhetünk, de nem mondhatjuk meg, hogy a saját pénzünkkel mit csináljon a gyámunk,

hogy mikor láthatjuk saját gyerekünket,

saját ügyvéd fogadása,

karrieri döntések, például, hogy mikor, milyen és mennyi munkát vállalunk el (Spears esetében a fellépései és interjúi, melyeken előre leegyeztetett szöveget mondhat csak),

a gyámságról nem beszélhetnénk nyilvánosan,

hogy mikor, hova és kivel megyünk,

felügyelet nélküli internetezés, telefonozás,

elugrani bevásárolni,

elugrani bárhová, mondjuk kávézni, fagyizni, sétálni vagy kirándulni.

A filmben megszólaló ügyvéd, Vivian Lee Thoreen Jamie Spearst képviseli, és a riporter kérdésére, tapasztalt-e már olyat, hogy valakit saját kérésére szabadítottak fel a gyámság alól, nemmel felelt. A másik oldalról pedig megismerhetjük Barbra Streisand unokatestvérét, Adam Streisandot, akit Spears maga kért fel még 2008-ban, hogy képviselje őt az apja ellen, aki átmenetileg kérvényezte a jogi felügyeletet. Streisand elmondta, hogy furcsa okra hivatkozva utasították el kérelmét, mivel a bíró olyan orvosi dokumentumhoz jutott, amit valamilyen érthetetlen okból nem mutathat meg Streisandnak. Az ügyvéd tiszteletben tartotta a bírói döntést, de a mai napig fogalma sincs, mi állhatott a levélben. Tavaly év végén Spears újból kérelmet adott be a gyámság visszavonására, akkor derült ki, hogy a 2020-as eljáráshoz hasonlóan 2008-ban Jamie Spears egy orvosi papírral nyerte meg a felügyeleti jogot, mely szerint lánya demens.

Szinte egész karrierje során megalázta és kihasználta őt a média

A film lineárisan haladva építi fel, hogy milyen körülmények hatására jött létre 2008-ban a hivatalos jogi felügyelet. A film narratívája szerint a popkultúra és a média hajszolta Britney Spearst az ideg-összeroppanás szélére, mindössze pár év alatt. A doksi nem taglalja sokáig a korai éveket (tizenhat volt, amikor elkészült az ikonikus …Baby One More Time videóklip), inkább arra éleződik ki, hogy a húszas évei elején, amikor elkezdte felfedezni a szexualitását, és kísérletezni a megjelenésével, a média folyamatosan felelősségre vonta amiatt, hogy haspólókat és miniszoknyákat hordott. Egy interjúban a riporter megkérdezi tőle, miért nem akar példát mutatni a fiataloknak, mire teljesen jogosan kijelenti, hogy ő senkinek sem a bébiszittere, valamint nem szeretne mindenkinek megfelelni, csak magának. Egy másik interjúban a riporter azt hozza fel ellene, tudta-e, hogy az egész világot csak a melle érdekli.

Szerintem Britney története jól mutatja, hogy mi történik világszerte a fiatal lányokkal. Adott egy ünnepelt művész, akinek a szexualitása és teste hirtelen foglalkoztatni kezd mindenkit, megalázzák, amiért túl szexi, és lenézik, ha túl szűzies. Bajba kerül, amiért szakít Justin Timberlake-kel, és mivel a férfi azt terjeszti róla, hogy megcsalta, lotyónak és közönségesnek kiáltják ki. Az emberek azt hiszik, joguk van bárminek elhordani. Ugyanez a jelenség figyelhető meg a középiskolákban vagy bármilyen közösségben, ez pedig rengeteg lelki sérülést okoz

– fejti ki egy interjúban Stark, a film után a Twitteren pedig rögtön nekiálltak kiutálni Justin Timberlake-et, amiért Britney Spears hátán kapaszkodott fel, majd „slut shamingelve” és a szakításuk ihlette Cry My A River című számmal került be az A listás sztárok közé.

2007-nek a popkultúra szempontjából történelmi jelentősége van: ebben az évben került börtönbe Lindsay Lohan és Paris Hilton, Britney Spears ekkor kopaszodott meg, és vert szét esernyővel egy autót. Több cikkben és interjúban azzal élcelődnek, hogy Spears egyszerűen egy rossz anya. De olyan, rettentően szomorú felvételt is láthatunk, ahogy egy vetélkedőben elhangzik a kérdés, mit vesztett el Britney Spears abban az évben. A válaszok között volt a haja, a józan esze és a házassága is. Az archív felvételek mai szemmel nézve sokkolók, rémisztő belegondolni, hogy alig tíz évvel ezelőtt egy ilyen kérdést simán leadhattak a tévében, ráadásul egy világsztárral kapcsolatban.

Az ideg-összeroppanása után 13 évvel is elég aggasztó a helyzet

2007 egyben az az év is, amikor képtelen volt egy lépést is tenni anélkül, hogy egy aréna megtöltésére elegendő lesifotósokból álló tömeg ne követte volna mindenhova – a személyes tér fogalmát figyelmen kívül hagyva ellepték Spears auráját. Ebben az időben már elvált Kevin Federline-tól, akitől két gyereke született. Spears egy ideig tűrte a lesifotósok jelenlétét, amíg nem kezdték el a gyerekeit is fotózni. Minden interjúban elmondta, hogy mindig is családra és gyerekekre vágyott, és mindent megtenne értük, így elég feszült lehetett, amikor a válás után még hónapokig kellett küzdenie a gyerekei felügyeleti jogáért.

Mindig szótlanul tűrte, hogy fotózzuk. Úgy láttam, hogy nem bánja, mert ez neki is jó, nekünk is, mindenki nyertes ebben a helyzetben. Ha arra kért volna, hogy ne fotózzuk, és hagyjuk békén, megtettük volna. Talán annyit kértünk volna, hogy utoljára szóljon pár szót a kamerának, de nem zavartuk volna többet

– mondta Daniel Ramos lesifotós, mire a riporter rögtön visszakérdez, hogy akkor mi van azzal a több száz alkalommal, amikor Spears konkrétan könyörgött nekik, hogy legalább egy napig szálljanak le róla. Ramos elmesélte, ma már másképpen látja az egészet, de szerinte amikor ennyi pénz forog kockán, a fotósok elfelejtik, hogy min megy keresztül a sztár. Részletesen elmesélte azt is, hogy mi történt azon az estén, amikor Spears leborotválta a haját, és egy esernyővel állt neki rongálni egy autót. Elvileg a lesifotósok követték Kevin Federline házáig, ahová azért ment, hogy lássa a gyerekeit, miután a bíróság az exférjének ítélte őket. Hiába csengetett, még a kapun se engedték be, ezért már alapból nagyon dühös volt. A többit meg már tudjuk: elment egy szalonba, hogy távolítsák el a póthaját, mert zavarja, de mivel nem akarták, leborotválta a haját, és csináltatott egy tetkót is. Miután végzett, a lesifotósok még mindig nem szívódtak fel, és a rámenősségük miatt történt az, hogy Spears esernyőt ragadott.

Erről a momentumról nemcsak azért kell megemlékezni, mert az ekkor készült fotók a popkultúra legfontosabbjai közé tartoznak, hanem azért is, mert ez az ideg-összeroppanása volt az utolsó csepp a pohárban, hogy apja közbelépjen, és gyámjának kiáltsa ki magát.

Rövid rehabilitáció és pihenés után mindenki nagy meglepetésére a Jamie Spears gyámsága alatti első évben Britney Spears kiadott egy új lemezt, kisebb sorozatszerepeket vállalt el, műsorokban lépett fel, koncertezett, és év végére bejelentette a következő turnéját is. Ezután hirtelen eltelt tizenhárom év, és még mindig ugyanaz a felállás. Spears nem ad interjút, a 2019-es Las Vegas-i rezidens fellépésének bejelentését is elég furcsán intézte – már ha azt nevezhetjük intézésnek, hogy konkrétan egy árva szó nélkül lesétált a színpadról, és a riporteri állomást kikerülve végig sétált a vörös szőnyegen, majd beszállt a limuzinjába. A filmben szó esik Spears tavaly benyújtott kérvényéről is, hogy bírálják újra a gyámságot.

Megszólal két rajongó, akik egy podcastban vizsgálják Spears Instagram-oldalát. Szerintük a bejegyzésekben burkoltan segítséget kér a külvilágtól. Elhangzik, hogy a tavalyi bírósági ügy során Spearsnek sikerült saját ügyvédet fogadnia, aki azt állította, hogy Spears fél az apjától, és soha többé nem lép fel, ha továbbra is ő kezeli a karrierjét. Tavaly a „szabadulási kérelmét” elutasították, tehát Britney Spears életéről harminckilenc évesen, 13 év után még mindig az apja dönthet.

Időközben túl van több Las Vegas-i fellépésen, három világkörüli turnén, négy albumon, egy évadnyi X-Factor mentorságon, valamint rengeteg parfümöt és terméket dobott piacra. A doku ábrázolása szerint Britney Spears egy végtelenül jó indulatú, tehetséges előadó, aki nem szeretne mást, csak énekelni, és közben gyerekeivel tölteni az idejét. Közhelyesen hangzik, de őt tényleg a hírnév és a sztárság tette idegronccsá, az apja felügyelete a film szerint pedig csak rontott a helyzeten.