Rájöttek a tudósok, miért kockaformájú a vombatok ürüléke

A vombatszéklet szögletes formájának keletkezéséről eddig több színes elmélet is napvilágot de eddig egyet sem sikerült bizonyítani. Voltak akik úgy gondolták az állatok végbélnyílása kockaformájú, mások azt gyanították, hogy a vombatszéklet a medencecsontok között nyeri el sajátos alakját, de akadt olyan feltételezés is, ami szerint a vombatok saját kezűleg szögletesítik a székletüket, miután távozott a szervezetükből – írja a Guardian című brit lap.

Dr Scott Carver, a Tasmániai Egyetem vadbiológusa négy évvel ezelőtt boncolt fel egy autóbaleset után elaltatott vombatot. Az állatt bélrendszerének utolsó méterében székletkockákat talált, ami az összes korábbi elméletet cáfolta. Ausztrál kutatók ezután alapos vizsgálatnak vetették alá a vombat beleit, miközben egy amerikai egyetemen matematikai modelleket állítottak fel a kockaforma kialakulásáról.

New research – published today in our aptly named journal @SoftMatter, digests previous work demonstrating that wombat poo forms its distinctive shape within the wombat’s intestines, not at the, er, point of exit as previously thought. @ScienceMagazinehttps://t.co/9K6QRwkDPn

— Royal Society of Chemistry (@RoySocChem) January 28, 2021