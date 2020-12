Kiszabadult a börtönből a férfi, aki marihuána miatt ült harminc évet

A férfi szülei, a felesége és a fia is meghalt, míg ő börtönben ült.

Harmincegy évvel ezelőtt elítéltek egy férfit az Egyesül Államokban, mert marihuánát adott el. Richard DeLisit akkor 90 év börtönre ítélték, most viszont több mint három évtizeddel az ítélethozatal után kiszabadult a börtönből – írja a Ladbible.

A most 71 éves férfi kiszabadítása érdekében kampány indult The Last Prisoner Project címen, mivel az ügy az évek alatt elég nagy nyilvánosságot kapott, és egyre többen voltak, akik túlzónak találták az ítéletet. Az átlagos büntetési tétel ilyen esetekben 12-17 év szokott lenni az Egyesült Államokban, DeLisi azonban biztos benne, hogy őt kipécézte magának a bíróság, és azért bántak vele ilyen szigorúan, mert olasz származása miatt feltételezték róla, hogy egy helyi bűnszervezet tagja.

Jótevői erőfeszítéseit végül siker koronázta, ám a férfi öröme így sem lehet teljes.

Míg ő a börtönben ült, a szülei, a felesége és a fia is meghalt.

Ennek tetejében a lánya is elszenvedett egy horrorisztikus autóbalesetet, aminek következtében stroke-ot kapott.

Az őt ért tragédiák ellenére a 71 éves férfi úgy nyilatkozott, áldott embernek és túlélőnek tartja magát, akit a börtön megváltoztatott és jó útra terelt.

Szabadulása után a családjára akar koncentrálni, legfőképp a lányunokáira, akikkel most fog találkozni életében először.