Vacsorakirály: az 50 ezres steak után már csak kockacukor volt a desszert Baukó Évánál

A LifeTV-n ezen a héten Alekosz és Baukó Éva is főznek a Vacsorakirály című műsorban, az első adásban Baukó látta vendégül a csapatot nagyjából a Parlament szomszédságában. Arra azonban nem gondolt, hogy desszertet is fognak kívánni vacsoravendégei, annyira ideges lett ettől, hogy kockacukrot tálalt.

Mert hát a vacsora 50 ezres steak volt:

Megmutatom, hogy kell megenni. Különben is a steak nagyon drága volt, 50 ezer forint volt. Nem gondoltam, hogy desszertre is szükség van. Én jóllaktam, Alekosz jóllakott, 50 ezres kajáról beszélünk. Most ez komoly? Egy kicsit felpaprikáztam magam, azért kaptak kockacukrot. Nesztek, lovak!