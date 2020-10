TTT, avagy Tájékozódj Tökéletesen Telefonnal! (x)

2020-ból visszanézve már-már komikus, hogyan navigáltunk néhány évtizede. A papír-térképek és az „itt kellett volna lefordulni, drágám” helyett ma már mindenre megoldást ad a mobil: mutatunk is négy ügyes és hasznos megoldást a tájékozódás megkönnyítésére a Huawei AppGallery kínálatából.

Ha a mobilodra a Huawei alkalmazásboltjából szeretnél appokat letölteni, nem fogsz csalódni. A Huawei Mobile Services (HMS) egy olyan, egyre bővülő rendszer, amelybe a fejlesztők folyamatosan töltik fel az alkalmazásokat, ezért már nemzetközi kedvencek és magyar appok közül is könnyen megtalálod azokat, amelyekkel a legjobban a saját igényeidre formálhatod a mobilodat. A HMS-be bekerülő, folyamatosan frissülő szoftverkínálat tartalmazza azokat az appokat, amelyeket más telefonokról is jól ismerhetsz: ezeket az AppGallery nevű alkalmazásboltban tudod megkeresni és telepíteni. Az AppGallery felülete biztonságos, jól kereshető, és különféle kategóriákkal segíti a tájékozódást, így gyorsan vált népszerűvé: világszerte már minden negyedik Huawei eszközön a HMS környezetét találjuk, az újonnan eladott készülékek közül pedig minden harmadik ezt használja. A világszintű számok mellett pedig itthon talán az a legfontosabb, hogy Magyarországon is már félmilliónál többen használják az AppGalleryt, több mint 15 százalékkal többen, mint fél évvel ezelőtt.

Jelenleg is már több mint 60 ezer appot találhatsz meg az AppGalleryn belül, de a kínálat villámsebességgel növekszik. Épp ezért könnyen rábukkanhatsz a legnépszerűbb nemzetközi és magyar alkalmazásokra, tehát ugyanúgy telepíteni tudod a korábbi mobilokon vagy a barátok készülékein megismert appokat a közösségi szolgáltatásoktól a képmegosztókig, de elérheted azokat az appokat is, amelyek a magyar felhasználók számára lehetnek fontosak a helyi moziműsortól az ételrendelést segítő appokon át a menetrendekig.

Legyél a tájékozódás nagymestere!

Emlékezzünk csak vissza, milyen volt a közlekedés néhány évtizede, még a GPS technológia, a mobilinternet és az okostelefonok elterjedése előtt. Ha autóval mentél olyan környékre, ahol még nem jártál, és nem volt melletted valaki, aki az anyósülésről kiabálta, hogy „most balra, most balra”, akkor néha órákig keringtél az ismeretlen utcákon, ha pedig tömegközlekedéssel szerettél volna elindulni valahová, gutaütést kaptál attól, hol és mikor kell mire átszállni, és hogy tudod így előre kiszámolni, mikor kell elindulnod. Ma már egyszerű a megoldás: akár autóval, akár városi vagy nagyobb léptékű tömegközlekedéssel indulsz el, elég letölteni az AppGalleryből a megfelelő alkalmazást, amely segít előre tervezni és akár utazás közben is végig „fogja a kezed”.

A világ egyik új kedvenc tömegközlekedési útvonaltervezője, a Moovit a te telefonodról sem hiányozhat. Világszerte több mint 550 millióan használják és 3000 város közlekedési hálózatában ismeri ki magát. Nem csak azt tudod megnézni, milyen járatokkal és átszállásokkal juthatsz el az úticélodhoz, de az app azt is figyelembe veszi, mennyi a pontos idő: így aztán azt is meg tudja mondani, ha most indulsz, mennyit kell várnod a buszra, sietned kell-e az átszállásnál, vagy a több lehetséges útvonalból jelenleg épp melyik a leggyorsabb. Beállíthatsz kedvenc járatokat és megállókat, de még akkor is segít, ha kerékpárral vágnál neki az útnak.

Ha nem a fővárosban, hanem más, vidéki nagyvárosban használnád a tömegközlekedést, akkor sem kell lemondanod a digitális útvonaltervezőről. A Menetrend alkalmazás Budapesten kívül Szegeden és Debrecenben is elérhető, ahol a helyi buszok, villamosok menetrendjei kényelmesen, egyszerűen kereshetők a telefonodról.

Az autós közlekedéshez a világ egyik legkedveltebb navigációs appja, a Tom Tom GO lehet a barátod. A GPS-alapú útvonaltervezés akkor is működik, ha épp nincs élő internetkapcsolat a telefonodon, de persze akkor a leghasznosabb az alkalmazás, ha mobilneten keresztül folyamatosan kapja az információkat: így valós időben tudja megmutatni az épp leggyorsabb útvonalakat, valamint figyelmeztet a balesetekre és lezárásokra is.

Persze van olyan, hogy sietsz, a tömegközlekedés sem megoldás és épp autóba se tudsz pattanni: ilyenkor a különféle taxitársaságok alkalmazásait hívhatod segítségül. Az egyik legújabb a Bolt. A nemzetközi taxitársaság mobilos felületén pillanatok alatt tudsz autót rendelni az aktuális tartózkodási helyedre, előre látod a várható viteldíjat és útvonalat, valamint az érkező autó és sofőr adatait. A fizetést is az appon belül intézheted el, tehát nem kell az autóban pénzt vagy kártyát keresgélni – csak annyi a dolgod, hogy élvezed az utazást.

A mindentudó kereső felkutatja a kedvenceidet

Amikor egy új appot szeretnél telepíteni a készülékedre, könnyen és gyorsan megtalálhatod az AppGallery alkalmazásboltban, amely okos kategóriákkal, gondosan előválogatott alkalmazásokkal segíti azt, hogy a lehető legjobb találatokat mutassa meg számodra. De néha pont azért lehet elveszni a lehetőségek között, mert annyira gyorsan növekszik az elérhető appok kínálata – szerencsére egy ötletes és egyszerűen kezelhető segédnek köszönhetően ilyenkor sem kell órákig keresgélned.

Ez pedig a Petal Search multifunkciós kereső, amely ugyan önálló alkalmazásként is működik, mégsem csak egy szimpla ikon formájában látod majd, hanem egy keresősáv képében költözik a mobil főképernyőjére. Tehát ha valaki ajánl egy olyan appot, amelyet te is szeretnél kipróbálni, nem kell fejest ugranod az alkalmazásboltba és feltúrni, mint a szekrényt a kedvenc ruhád után (ami persze mindig legalul van, mint tudjuk). Elég beírni az app nevét a Petal Search keresősávjába, és máris megkeresi neked az AppGallery kínálatában – de ha esetleg oda még nem került fel, megtalálja más forrásból, hogy minden rég megszokott app meglegyen az új mobilodon is. Innen sem lesz szükség semmilyen bonyolult műveletre, mivel a találatok mellett megjelenő gombbal akár azonnal telepítheted is az alkalmazásokat. Ami pedig igazán egyedülálló, hogy a Petal Search mezőjébe bármilyen egyéb kifejezést is írhatsz, ugyanis a multifunkciós segéd internetes keresőként is működik, ez esetben olyan weboldalakat ad találatként, ahol mindent megtudsz az általad kutatott témákról.