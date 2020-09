Elindul az elnökségért az „afrikai Kim Kardashian” zenész párja

Közös erővel akarnak győzedelmeskedni.

Grand P, azaz Moussa Sandiana Kaba bejelentette, elindul az elnöki posztért hazájában, Guineában. Ebben segítségére lesz párja, a plussize-modell Eudoxie Yao, aki a kampányát fogja igazgatni – írt a Daily Star.

Grand P egy nagyon ritka – 8 millió emberből egyet érintő – genetikai betegséggel, progériával született, ami azt jelenti, hogy az öregedés jelei már nagyon fiatal korban jelentkeznek (ez a betegség inspirálta a Benjamin Button különös élete könyvet illetve az abból készült filmet).

A zenész és elefántcsontparti párja, akit az afrikai Kim Kardashiannek is neveznek a múlthónapban jegyezte el egymást. sokan kritizálták őket, hogy mindez csak egy reklámfogás, és csak kihasználják a „nem a méret a lényeg” szlogent.

Most pedig bejelentették, hogy Grand P elindul az október 18-i választáson, és ehhez pártot is alapított. A kampánymenedzsere Yao lesz, akinek már korábban is voltak politikai ambíciói, de akkor Elefántcsontparton elutasították az indulását. De nem adta fel ezt a tervét sem, 2025-ben újra tervezi megmérettetni magát.

Ha nem lehetek Elefántcsontpart elnöke, még mindig lehetek Guinea first ladyje. Hiszek ebben

– írta Facebook-oldalán. Esküvőjüket egyébként jövő januárra tervezik. Már ha lesz, egy másik posztjában ugyanis a párját arra figyelmezteti, hogy ha nem szedi össze magát, nem lesz esküvő, a szülei nem mennek bele, szóval ne csókolgassa szájon a rajongóit.