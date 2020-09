Hererákja miatt azt mondták, nem lehet gyereke, most fia születését ünnepli

Egy ikerpár mindkét tagját hererákkal diagnosztizálták 2017-ben. Az Angliában élő Sean Collard és ikertestvére, Ryan néhány nap különbséggel tudták meg a hírt, valamint a kemoterápiás kezelés után azt, hogy mindketten meddők.

Ryan 2017 szeptemberében kezdte furcsán érezni magát, amikor többször is emlékezetkiesést tapasztalt. Diagnózisa olyan későn érkezett, hogy már másnap el kellett kezdeni a kemoterápiát londoni otthona közelében, és nem volt lehetőség spermájának egyikét sem bankolni. Amikor testvérét meglátogatta a londoni kórházban, Sean maga is hasonló tüneteket kezdett el tapasztalni és alig 20 nappal később kiderült, ő is rákos. Mivel Sean-t a korai szakaszban sikerült diagnosztizálni, így volt ideje spermáját lefagyasztatni, melyet felajánlott testvérének és annak barátnőjének, de ők még nem akartak családot alapítani.

Sean és barátnője, Sophie később úgy döntött, megpróbálkoznak a teherbeeséssel, azonban Sophie 2019-ben elvetélt. A párnak végül nem kellett a mesterséges megtermékenyítés folyamatát elindítaniuk, Sophie-nak sikerült természetes teherbe esnie újra. Fiuk, Lucas szeptember 15-én, egészségesen született, de Sean csak egy nappal később találkozhatott vele a koronavírus korlátozásai miatt.

Lenyűgöző érzés volt megfogni. Teljesen tökéletes, hihetetlen ez az érzés. Azonnal el akarok kezdeni még többet gyártani, bár nem tudom, mit szólna ehhez Sophie

– mondta a frissensült apa, aki testvérével Cancer Lads néven jótékonysági szervezetet alapított 2019-ben, hogy felhívják a figyelmet a hererákra és ösztönözzék a férfiakat az állnadó ellenőrzése.

